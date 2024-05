Simulacro de vida de una persona ciega en Córdoba: para ponerse en la piel, lo primero es taparse los ojos

De primer curso de empatía es ponerse en la piel del otro para entender sus problemas. Cualquiera sabe las dificultades que tiene una persona ciega en su día a día, no hay más que verlo o imaginárselo, pero para sentirlo en primera persona apenas hace falta un antifaz negro y un bastón. Una experiencia inmersiva de unos pocos minutos, que solo cuesta un leve mareo (como mucho) y de la que ganas (como mínimo) una lección de vida de aquellas personas que conviven a diario con la ceguera sin antifaz.

Una decena de simulacros así son los que ha preparado la ONCE a lo largo de esta semana en todos los puntos de España para dar visibilidad y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia que tienen las herramientas de accesibilidad e inclusión para todas las personas con discapacidad y especialmente con discapacidad visual.

En Córdoba, la campaña de concienciación, con la colaboración pública del Ayuntamiento y la Diputación, ha comenzado este lunes con un circuito de movilidad en el patio de la columnas del Palacio de Viana, en el que los participantes en el simulacro deben ir superando obstáculos como si se estuviera haciendo una visita cultural, aprovechando que es además un recinto accesible para personas con discapacidad visual ya que cuenta con varios códigos Navilens (códigos QR que dan información sobre el entorno a través del sonido y que son detectados por el móvil a distancia).

El objetivo de la ONCE ha sido entrar en las cosas más cotidianas de la rutina como hacer la compra o comer para trasladar con más fuerza su mensaje a la ciudadanía. Así, los cordobeses podrán probar la primera de estas experiencias en el supermercado Carrefour La Sierra este martes, 14 de mayo, y en distintos comercios de Lucena el miércoles, 15 de mayo; mientras que en Palma del Río se organizará una "merienda a ciegas" y otro circuito de movilidad, este martes, 14 de mayo.

Otra simulacro programado en la provincia es la visita a varios monumentos de Lucena mañana martes, en la que también se impartirá una formación con técnicas de guía para personas con discapacidad visual. Por su parte, los alumnos del Grado Superior de Acondicionamiento Físico recibirán una formación en educación física inclusiva para personas con discapacidad visual con el título No hay barreras para hacer deporte.

La sede de la ONCE en Córdoba celebrará además tres jornadas de puertas abiertas los días 16, 17 y 18 de mayo para dar información sobre su actividad, sus planes de formación y empleo, y sobre la afiliación a aquellas personas que estén interesadas, ha informado el director provincial de la entidad, Francisco Valderas.

"No llegamos a entender hasta que lo vivimos"

"Estas semana cobra especial relevancia para nosotros porque nos permite compartir la ilusión y reconocer el compromiso social de todas las entidades sociales y la ciudadanía cordobesa que contribuyen a la creación de una sociedad más justa y más inclusiva", ha expresado el director provincial de la ONCE, Francisco Valderas. "Y porque ponemos en valor todo el trabajo de nuestros profesionales, con todo el cariño que depositan para trasformar la vida de nuestros afiliados, y que refleja nuestro compromiso implícito de devolver todo lo que la sociedad nos da todos los días", ha añadido.

Desde las instituciones, el delegado de Inclusión del Ayuntamiento, Bernardo Jordano, ha resaltado la colaboración mutua en numerosos proyectos que nacen de esta "gran casa de la inclusión", "que no son solo cupones", mientras que la delegada de Derechos Sociales de la Diputación, Irene Aguilera, ha señalado que en esta semana "debemos de dedicar todos un tiempo para ponerse en su piel y entender que todo por lo que luchan es necesario: si sabemos, pero no llegamos a entender hasta que vivimos cómo se compra o cómo se camina por las ciudades con una discapacidad visual o una ceguera total.

La consejera regional de la ONCE ha destacado el lema de la campaña (Iguales para hoy, Iguales para mañana), que "no será una realidad si no colaboramos todos".