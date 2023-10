Silencio y oraciones en Córdoba por Álvaro Prieto

"Hoy nos reunimos en este rato ante ti Señor para pedir por Álvaro Prieto cuyo paradero desconocemos". Así ha comenzado el acto de adoración ante el Santísimo que se ha celebrado en la tarde de este sábado 14 de octubre en la iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Córdoba y que ha reunido a más de 300 personas.

Todas ellas, en su mayoría antiguos alumnos de este centro concertado de la capital, además de amigos y conocidos y también estudiantes del actual curso, se han reunido para pedir por el regreso del joven Álvaro Prieto, de cuya desaparición en Sevilla han pasado ya más de 48 horas. Un acto en el que el silencio ha sido el gran protagonista y en el que las lágrimas de sus compañeros, rotos del dolor, han estado presentes durante su celebración.

Sin duda, un dolor para el que todavía no hay consuelo. También un silencio en señal de respeto por el dolor de toda su familia y que no se ha roto en ningún momento, lo que ha dado muestra de la madurez de los jóvenes y de la importancia de que aparezca su amigo de 18 años, además de la fe cristiana que profesan.

La iglesia de Las Esclavas, además, se ha quedado pequeña y han sido muchas las personas que se han quedado fuera porque no había sitio en su interior. Jóvenes adolescentes llorando, otros abrazándose y otros intentando averiguar si había alguna novedad respecto a la desaparición del que es su amigo o compañero de pupitre de hace apenas un año. Allí, algunos de los presentes han destacado que Álvaro es "valiente".

Y es que, Álvaro Prieto ha sido alumno de Las Esclavas hasta hace apenas unas meses cuando acabó Bachillerato, ya que este curso cambió las aulas de este céntrico colegio de la capital cordobesa por las de la Escuelas Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba donde estudia Ingeniería Mecánica en la Escuela Politécnica Superior, ubicada en el Campus de Rabanales.

"Señor, nos conoces y sabes la angustia que sentimos en este momento. Te encomendamos nuestras preocupaciones y miedos, y confiamos en tu amor y tu providencia", ha continuado la oración. En un ambiente casi de vigilia, y en el que han sonado también canciones, el texto que se ha leído recoge otra petición a Dios: "Te pedimos nos acompañes, especialmente a su familia y que ilumines el camino de quienes lo buscan. Guíalos con sabiduría y fortalécelos en su búsqueda incansable. Ayuda a las autoridades y voluntarios en su labor". La oración, leída por una religiosa de Las Esclavas, ha concluido con esta frase. "Fortalécenos en nuestra esperanza y fe mientras esperamos su regreso".

Este acto de oración, no obstante, no ha sido el primero que se ha celebrado en la capital, ya que esta misma mañana un grupo de amigos, además de los padres del joven desaparecido, se han unido para rezar por Álvaro en la iglesia de La Consolación, en la Colonia de la Paz. En este caso, los progenitores de Álvaro no han estado presentes, ya que permanecen en su domicilio a la espera de recibir noticias del paradero de su hijo que este pasado verano alcanzó la mayoría de edad.