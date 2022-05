La Semana de la ONCE incluirá numerosas actividades en Córdoba bajo el lema 'Los colores son valores'

La ONCE va a celebrar desde el lunes 23 hasta el viernes 27 la Semana del Grupo Social ONCE, que este año lleva por lema Los colores son valores. Serán 200 actividades en toda la comunidad autónoma con un programa que desplegará actos en Córdoba, Lucena y Fernán Núñez, al objeto de enseñar y compartir con los cordobesas el modelo social de la entidad y permitir que puedan conocer los servicios que presta la organización tanto a las personas ciegas como con baja visión.

“Queremos abrir de par en par las ventanas a todos los ciudadanos para compartir con ellos nuestras ilusiones, para darles también las gracias en persona por su confianza y para hacerles sentir especialmente como es el día a día en nuestras vidas, tan lleno de barreras, de obstáculos y de inconvenientes”, afirma la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet.

Este año la celebración de la Semana del Grupo Social ONCE coincide con la campaña de puesta en marcha por la organización para dar a conocer su oferta de prestaciones sociales a la población con baja visión. De ahí que gran parte de las actividades programadas en todos los centros informará a la población sobre su campaña de baja visión para que conozcan las posibilidades que tendrían aprovechando al máximo su resto visual y mejorando su calidad de vida a través de su afiliación a la ONCE.

En Córdoba, la Semana arrancará el lunes en una caseta de Feria donde los afiliados Antonio José Mejías Portero y Rafael Crespo Aragonés realizarán una actuación flamenca y después los participantes realizarán un circuito por el Recinto Ferial con gafas de simulación.

En la inauguración de la Semana del Grupo Social ONCE de Córdoba participarán la directora de la Organización en la provincia, Carmen Aguilera; el consejero territorial, Francisco Valderas; la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela; la vicepresidenta de la Diputación de Córdoba, Dolores Amo, y la primera teniente de alcalde y delegada de Promoción de la Ciudad, Desarrollo Económico, Turismo, Igualdad y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, junto a representantes de la ONCE, Fundación ONCE e Ilunion en la provincia.