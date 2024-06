La Selectividad arranca en Córdoba: "Espero que triunfemos como el Real Madrid"

Cabezas pegadas al pupitre. Bolígrafos en constante movimiento. Alguna mirada al frente, sin rumbo, en busca de la inspiración divina. Concentración, seriedad y un silencio sepulcral el que se ha apoderado del salón de actos del edificio sur de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba (UCO). El ritual habitual en este tipo de pruebas. Y es que este martes ha arrancado la Selectividad en toda Córdoba y un total de 4.743 alumnos (52% chicas y 48% chicos) deciden su futuro en estos exámenes que determinarán qué carreras pueden escoger tras haber terminado el Bachillerato.

El examen de Lengua Castellana y Literatura ha reunido en el Aula Magna del centro educativo a unos 200 alumnos desde las 08:30. El poeta sevillano Luis Cernuda, por un lado, y la escritora española Carmen Martín Gaite, por otro, las dos opciones junto a algunas preguntas sobre la famosa obra de El Árbol de la Ciencia de Pío Baroja a las que se han enfrentado los alumnos en la primera prueba de acceso a la Universidad (EvAU) de este 2024.

Los primeros en salir del Aula Magna del examen de Lengua y Literatura han sido tres alumnos del colegio Santísima Trinidad, a poco más de un solo kilómetro de la Facultad de Medicina donde están decidiendo su futuro. ¿Nervios? Pocos, o eso ha parecido tras el primer examen. A Modesto el de Lengua le ha salido "bien", aunque igualmente no le hace falta prepararse mucho estas pruebas porque va a estudiar la carrera de Ingeniería Civil y no necesita mucha nota: "Me he enfocado sobre todo en matemáticas y en dibujo técnico", ha señalado el alumno.

Modesto ha elegido el texto periodístico en Lengua, que ha sido "muy fácil de leer y más sencillo que años anteriores". La fortuna le ha sonreído también a su compañera Melanie, que se ha decantado por el periodístico también -porque el literario no se lo había ni preparado- y ha escapado "muy bien" de la prueba. Para aprobar, seguro, pues la sintaxis "ha sido bastante facilita". La misma alegría ha compartido Iván, que ha salido "contento" junto a sus compañeros porque se había preparado novela de teatro y narrativa y le ha caído "la que mejor sabía".

Iván tiene claro que llegará a la nota de corte que necesita para estudiar "algo relacionado con el inglés", posiblemente "historia en inglés". Tras estos tres alumnos de la Trinidad, el mogollón de jóvenes ha empezado a salir en masa del salón de actos de la facultad. Los 90 minutos de examen habían terminado. A las puertas del centro, los alumnos han hecho tiempo hasta las 11:00, hora del arranque de las pruebas de Historia de España o Filosofía.

Ese hueco lo aprovechan los alumnos para debatir sobre cuáles eran las respuestas correctas en el examen anterior. Hay quienes prefieren hacer oídos sordos y repasar para la siguiente prueba aislados de la multitud. Ana Ruano, alumna del instituto Medina Azahara, ha salido muy ilusionada del Aula Magna, pero con una duda enorme: ¿La palabra microondas es derivada o compuesta? "¡Es derivada!", le ha asegurado su compañero de clase, Manuel Navarro. A lo que Ana ha contestado dando saltos de alegría.

Muy cerca de esta conversación, Nacho sale del examen junto a sus amigos. Lo hace con la camiseta del Real Madrid puesta, en busca de que la habitual suerte que atesora este club le acompañe: "Espero que como el Real Madrid, triunfemos", ha comentado con orgullo. Alzarse con su particular Champions League, la de superar esta Selectividad, le permitirá acceder a Administración de Empresas (ADE), cuya nota de corte "subirá este año y estará en el 9 y algo".

Superada la prueba en Lengua, Nacho ha ido de cabeza a por el de Filosofía. Esperando, eso sí, que le caiga Kant. "A pesar de que todo el mundo dice que es muy difícil, yo creo que es sencillo y lo llevo bien preparado", ha señalado el estudiante del instituto Alhaken II sobre el filósofo prusiano. Al menos en esta facultad de Medicina y Enfermería, los primeros tres exámenes de la EvAU han ido bien en términos generales. Tras Lengua e Historia o Filosofía, Lengua Extranjera ha sido el siguiente. A las 15:00 los nervios se han esfumado. Y es que ha tocado volver a casa a comer, descansar y estudiar para el segundo de los tres días de selectividad. Esto no ha hecho más que empezar.

Refuerzo sanitario para la Selectividad

El vicerrector de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba (UCO), Israel Muñoz, por su parte, ha asegurado que todo se está desarrollando con "normalidad" y "tranquilidad" tanto para los alumnos como para el profesorado. Con ese fin, este año, la institución académica gracias al Servicio Andaluz de Salud ha ampliado la asistencia médica en estas pruebas con un total de 11 enfermeras repartidas por las distintas sedes de Córdoba en las que se realizan los exámenes para atender cualquier tipo de incidente.

Esa es la principal novedad de esta EvAU en Córdoba que será la última con el modelo actual. Y es que la Selectividad cambiará a partir del 2025 con la implantación de un único prototipo de ejercicio para cada una de las asignaturas como principal novedad. Además, está previsto que los exámenes consten de un 70% de preguntas de desarrollo.

El Jefe adjunto del Servicio de Inspección de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, Rodrigo Checa, ha destacado que este año la Selectividad en Andalucía se ha anticipado a cursos anteriores con el objetivo de que coincidiera en las mismas fechas con la del resto de España. Un "esfuerzo" realizado por adaptar los cursos de Bachillerato y así poder "adecuar el calendario y que los alumnos andaluces accedan a otras carretas al mismo tiempo que el resto de alumnos de España".