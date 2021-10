Yo sé que lo he dicho unas pocas veces, y es verdad, pero también que por eso no deja de ser cierto, y también les digo que lo voy a seguir diciendo, que a lo largo del año no hay día más cordobés, de pura cepa, por los cuatro costados, que el 24 de octubre, día de San Rafael. Y no es que lo diga yo, es que es así y punto.

Pues ya estamos hoy, que cuando lean esto imagino que ya estaré pelando ajos, cortando el magro o removiendo el sofrito, cualquiera de esas cosas que hacemos con tanto gusto en un perol. Y es que San Rafael es el comienzo de los peroles, de toda la vida, desde que yo recuerde, aunque también es verdad que cuando yo era nene los 24 de octubre eran un poco más frescos, que hasta pegaba comer castañas. Que el otro día pasé al lado de un quiosco y hasta me sonó raro, que yo iba sudando y lo menos que me hubiera apetecido habría sido comerme unas castañas calentitas.

Yo reconozco que las castañas que más he disfrutado en mi vida eran las que me comía junto al Arcángel verdadero, el de siempre, y que hacían en unos quiosquitos con forma de tren. Había uno que estaba pintado de blanco y verde, como nuestro equipo. Pero vuelvo a San Rafael, que me despisto más que un león ante veinte gacelas, y se me va el santo al cielo, y el santo de hoy es de tenerlo bien amarrado. Pues cuando usted lea esto yo seguro que ya habré ido a verlo, que mis amigos y yo somos muy madrugadores, y es que tienes que serlo a la fuerza este día si quieres coger un buen sitio para montar el perol.

Como ustedes sabrán, los peroles este año hay que hacerlos en El Arenal, pero no por el covid, porque ha llovido poco y es peligroso hacer fuego en la sierra, y mira que los cordobeses somos cuidadosos con lo nuestro, pero mejor es prevenir que apagar incendios, me parece a mí.

El Ayuntamiento dice que lo ha preparado todo con su agua y su leña, y hasta unas carpas, para que estemos lo más a gusto posible. No es lo mismo que subir a la sierra, eso es así, pero bueno, algo es algo y peor habría sido no volver a hacerlo, digo yo. Y, además, que lo importante es juntarse con tus amigos y la gente que quieres y echar un rato de los buenos.

Este año vienen mi hermana y mi cuñado, que hace ya tiempo que no venían, y eso me ha gustado mucho, que me gusta tenerlos cerca estos días. En fin, que ya estamos y espero que por mucho tiempo. Hablando de tiempo, no creo que nadie se la haya olvidado lo de la cuchará y paso atrás, que hoy es su gran día. Salud y felicidades a mis tocayos y tocayas.