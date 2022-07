"Salario o conflicto": Los sindicatos se concentran en Córdoba para exigir la subida de los sueldos por la inflación

UGT y CCOO se han concentrado este miércoles en la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) para exigir una subida de salarios acorde al incremento continuado de los precios, que "está mermando de forma notable la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora y de las familias". Así, bajo el lema Salario o conflicto, los sindicatos mayoritarios han protagonizado movilizaciones en toda España en las que han advertido que “si no hay una subida salarial acorde a los precios actuales, habrá conflictividad en la calle”.

El secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, apuntó que “es fundamental conseguir que la negociación colectiva fluya y acabar con la conflictividad que se está generando por la vía de la negociación ya que, en situaciones difíciles conviene llegar a acuerdos, y los sindicatos hemos demostrado que apostamos por ello con propuestas razonables de subidas salariales de al menos 3,5% para este año; 2,5% para 2023 y 2% para 2024, incluyendo, eso sí, cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo”.

Así, el líder sindical aseguró que “no estamos pidiendo más, sólo pedimos lo justo, porque hay muchas empresas que están teniendo beneficios y que están subiendo precios, y esto tiene que repercutir en los salarios para no seguir empobreciendo siempre a los mismos”.

Por su parte, la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, remarcó que "lo que reivindicamos son los derechos de las personas trabajadoras, reivindicamos un salario digno porque ya llevamos alertando muchos años de que estamos perdiendo mucho poder adquisitivo y la clase trabajadora no puede ser la que esté pagando siempre la subida de precios y que la economía no vaya bien. Las crisis las tenemos que pagar entre todos y no se trata solo del IPC del más del 10% que tenemos en lo alto, sino todo lo que se viene arrastrando desde la crisis del 2008. Desde el 2008 hemos perdido más de un 13% de poder adquisitivo".

En esta línea, Palomares advirtió que “nos podemos encontrar con una situación peligrosa, que nos lleve a una nueva crisis como la que vivimos en 2008, que provocó mucho dolor y de la que tardamos en salir más de una década”. Para evitarlo, el responsable ugetista recordó a la patronal que “las fórmulas del pasado no sirvieron, y si la ciudadanía no tiene poder de consumo, no hay necesidad de fabricar y se destruirán muchos empleos”.

Borrego afirmó que "los empresarios y las empresarias están siendo muy egoístas y muy avariciosos y no quieren perder nada cuando durante la pandemia se les ha dado más de 30 millones de euros para que no se perdiesen las empresas y no se perdiese el empleo y eso lo hemos pagado todos y todas las trabajadoras de este país y creemos que es el momento ahora de revertir esas ganancias que está teniendo la patronal en la clase trabajadora porque no vamos a consentir perder ni un céntimo más”.

En otro orden de cosas, el responsable provincial de UGT defendió que “no podemos ir en la línea opuesta a lo que está haciendo Europa, que está dando mucho dinero, lo que tenemos que hacer es invertirlo bien, para que las familias tengan poder adquisitivo y para que se mantengan los puestos de trabajo”.

Por último, la responsable de CCOO hizo hincapié en que "el IPC está por encima del 10% y la subida salarial en Córdoba está por debajo del 2%" y "frente a una patronal cicatera vamos a estar los sindicatos. La negociación colectiva es la primera puerta que tenemos los sindicatos para que los trabajadores y las trabajadoras se manifiesten, haremos asambleas, haremos plataformas conjuntas para que los trabajadores nos armemos y lleguemos con una plataforma a la negociación colectiva que sea fuerte para conseguir no solamente una subida salarial sino una revisión anual para que vean para que realmente no perdamos poder adquisitivo la clase trabajadora" y por eso "le pedimos a la patronal responsabilidad y corresponsabilidad”.

CCOO y UGT también han apuntado en la concentración que el Gobierno "tiene que apostar por medidas que contengan los precios", de una forma especial los de los productos de consumo básicos, y "abordar políticas centrales redistributivas", como la fiscalidad, desde la negociación y el acuerdo en el ámbito del diálogo social, que consideran "ausentes en la inquietante situación que atraviesa el país". Así, los sindicatos señalan que las medidas adoptadas por el Gobierno "caminan en la dirección correcta"; sin embargo, creen que unas no son suficientes y otras no están teniendo el efecto previsto.