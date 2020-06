Los Reyes disfrutan en Córdoba del esplendor de los Patios

18:30. Queda un cuarto de hora para que los Reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, crucen la Puerta de Sevilla. Van a visitar los patios de San Basilio 44 y San Basilio 40 dentro de la gira que están realizando por el país con motivo de la finalización del estado de alarma. Esa gira por España se extenderá durante todo el mes de julio y con ella quieren apoyar la actividad económica, social y cultural ante la situación provocada por el coronavirus.

Hace un sol de justicia y 40 grados a la sombra. Ya dentro del Alcázar Viejo, a ambos lados de la Puerta de Sevilla se van agolpando personas detrás de las vallas reservadas para la ocasión, personas a las que sus ganas de de ver a los monarcas pueden al calor y, a la par, les hacen imposible guardar la distancia de seguridad. "No los he visto nunca en persona, los veo en televisión y veo que son humanitarios; eso es lo que me ha traído aquí, el hecho de que se preocupan por las personas, como han hecho esta mañana en Sevilla", comenta Juan José Bravo. Se refiere a la visita cursada en la capital sevillana el Centro Cívico El Esqueleto y la sede de la Fundación Don Bosco en el Polígono Sur.

La gente continúa llegando y las personas de más edad van ocupando las sillas de algunas terrazas que hay en el lugar. Es el caso de Dolores Marín, quien ya ha visto en alguna que otra ocasión a los monarcas en otras visitas a Córdoba. "Esta tampoco me la iba a perder hiciera el calor que fuera", defiende. La última en la que los vio fue precisamente la última que realizaron a la ciudad hasta el momento, en febrero de 2019 para el acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2017, celebrado en la Iglesia de la Merced. Se empiezan a ver las primeras banderas de España.

Yaiza y Juan Carlos son dos jóvenes que esperan "con ilusión" la llegada de los Reyes. "Nos ha traído aquí nuestro Rey, lo más grande de España, gracias a este hombre estamos nosotros así de bien, tenemos que darle muchísimas gracias", comenta ella. "Nunca los habíamos visto y ya que vivimos cerca de aquí, en Aguilar de la Frontera, hemos decidido venir a verlos; venimos toda la familia", detalla Alberto Jiménez.

"Hemos venido a acompañarlos para que no se sientan solos por estas calles y sus Altezas vean que los cordobeses somos amigables; vean que los cordobeses los recibimos haga el calor que haga", destaca Paco Mensua. "Para mí es de las pocas oportunidades que tengo para ver a los Reyes y, además, me parece una buena oportunidad para fomentar el turismo, porque está la cosa paradita y la verdad que es un gesto que se agradece; esta visita le hace un gran favor a la ciudad", relata José Daniel Vargas.

18:45.Se empiezan a escuchar los primeros ¡vivas! a los Reyes. Puntuales, Felipe VI y doña Letizia atraviesan la Puerta de Sevila acompañados del alcalde de la ciudad, José María Bellido; la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; el presidente de la Junta, Juanma Moreno; la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet; y la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García. La tarde es tórrida, con alerta naranja de la Aemet y temperaturas que al sol superan los 40 grados, sobre lo que en algunos momentos de la visita advierten los monarcas, que portan sus correspondientes mascarillas.

"Viva la Unidad de España, España Unida jamás será vencida", son algunos de los gritos que se escuchan al paso de los Reyes mientras un par de los presentes levantan un par de pancartas en las que se pide un referendum para decidir sobre si España es una monarquía o una república. Rápidamente son increpados por mucho del público presente.

Don Felipe y Doña Letizia saludan a izquierda y derecha. "Mira, si están más delgados de cómo aparecen en la tele", le dice una mujer a su marido mientras los monarcas van camino del primero de los patios. Tras un paseo de unas decenas de metros, que tampoco se pierden algunos vecinos desde sus balcones, vecinos que también reciben el saludo de los Reyes, llegan a San Basilio 44, donde les espera Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, sita en el mismo recinto.

En San Basilio, 44, Roldán les habla de la historia de la casa, que data de los siglos XV y XVI, y que Amigos de los Patios Cordobeses ha convertido en un verdadero museo. Una casa con un patio en el que es espectacular la escalera que sube a la primera planta, que conserva el guijo original de río y en el que destacan también su antiguo pozo y sus lavaderos comunes. La banda sonora la pone en el patio la soprano cordobesa Auxiliadora Toledano, quien interpreta una versión de El Vito junto a a cinco solistas de cuerda de la Orquesta de Córdoba. No es la primera vez que la artista actúa en ante los monarcas.

En San Basilio 44 los Reyes han visitado los talleres que hay en su planta baja. "Se han parado mucho en el taller de filigranas, ya que a la Reina le gustan mucho las filigranas; siempre lleva algún brazalete, pulsera o pendiente de filigrana", destaca Miguel Ángel Roldán después de que los Reyes hayan salido del patio, Allí les han regalado el libro El Alma de los Patios de Córdoba; un abanico pintado a mano con su funda hecha artesanalmente; un cuadro con adornos de filigrana, y un perfume, entre otros objetos. "Nos han apoyado y animado a que hagamos cosas por Córdoba, que en definitiva son por España", relata el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses.

19:07. "Es un patio precioso. Ojalá que venga mucha gente de todos lados a visitar los Patios y a disfrutarlos", comenta Felipe VI tras salir de San Basilio 44 y antes de entrar en San Basilio 40, el llamado Patio de la Costurera. Allí esperan a los Reyes varias patieras de Alcázar Viejo: Meritxell Valle (San Basilio 40), Araceli López (Martín de Roa 7 y San Basilio 40), Ana de Austria (San Basilio 22) y Paqui Hidalgo (San Basilio 20).

"Les ha encantado todo. Son encantadores", comentan tras la marcha de Felipe VI y Doña Letizia. "Les he explicado la historia del Patio, los cuidados, cómo vivimos en los patios, más allá de las macetas. Las cosas que tenemos aquí de cocina les han interesado bastante, un pequeño museo que tenemos aquí montado", relata Meritxell Valle. "También el pozo árabe les ha interesado mucho, las plantas y el ambiente de patio", añade. "Ha tenido un detalle muy bonito de hacerse una foto con las tres generaciones que cuidamos el patio; porque sabemos que en los patios si no hay relevo generacional se pierden y pretendemos que esto continúe", defiende Valle. En San Basilio 40 les han regalado dos hueveros de colores para sus hijas.

19:23. Los Reyes salen de San Basilio 40 con unas fuertes medidas de seguridad -las mismas que durante toda la visita-, montan en un coche y abandonan el barrio de Alcázar Viejo rumbo al aeropuerto.