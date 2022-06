Resultados de las elecciones andaluzas 2022 en Córdoba: Vox gana casi 13.000 votos pero solo consigue un parlamentario

El efecto Olona tampoco ha tenido una gran repercusión en Córdoba y Vox solo ha revalidado el parlamentario que ya obtuvo en la provincia en las elecciones andaluzas de 2018. Es decir, que Alejandro Hernández será, de nuevo, el representante cordobés del partido que lidera Santiago Abascal.

Así las cosas, de los 35.147 votos que obtuvo Vox en la cita electoral de diciembre de 2018 en Córdoba, en este 19 de junio ha conseguido incrementarlos hasta llegar a los 48.113, es decir, 12.966 votos más, o lo que es lo mismo, ha obtenido un 3,26% de sufragios más.

A pesar de ello, la de de este 19 de junio ha sido una noche electoral difícil de calificar en la sede de Vox, en la que apenas ha habido representantes y visitas de afiliados, aunque sí de varios periodistas y fotógrafos de diferentes medios de comunicación -por cierto, que la formación ha impedido el acceso de un compañero de la Cadena Ser-. Y es que en el recuento de los votos han estado presentes el cabeza de lista, Alejandro Hernández, la número 2 de la formación, Pepa Rodríguez de Millán, y el número 3, Juan José Coca.

En un ambiente casi de silencio, roto por los comentarios de la retransmisión de Canal Sur Televisión a través de una tablet y de Toro TV en una televisión, la noche ha discurrido sin grandes emociones. Eso sí, a los asistentes no les ha sentado muy bien que el líder de Ciudadanos, Juan Marín, dijera eso de que sentía orgullo de que Vox se haya quedado fuera del Gobierno autonómico que va a presidir con mayoría absoluta el PP de Juanma Moreno.

Con el recuento ya sobrepasado el 95%, los de Vox en Córdoba ya sabían que poco más iban a ganar en el recuento en la provincia y, tras la comparecencia de su candidata número 1 al Parlamento, Macarena Olona, han puesto puesto rumbo a la sede de la hermandad de los antiguos legionarios, en la castiza calle Sánchez de Feria.

Hasta allí que ha llegado Alejandro Hernández, acompañado también por el edil en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Saco, quienes han sido recibidos entre aplausos y donde el cabeza de lista ha dirigido unas palabras al poco más de centenar de personas que estaban esperando que hiciese acto de presencia. Allí, ha dado las gracias al trabajo de los apoderados del partido que han estado "todo el día al pie del cañón trabajando duramente por Vox".

Para Hernández, "lo que hace grande a las personas y lo que hace grande a los partidos no es ganar; lo que nos hace grandes es levantarnos ante la adversidad". Por eso, ha considerado que tras caer "hay que volver a levantarse y seguir luchando y pelando por las cosas en las que uno cree".

No se ha olvidado de recordar que la formación que representa ha ganado muchos votos en esta última convocatoria -ha obtenido dos parlamentarios más a nivel andaluz- y ha señalado que ese resultado "no es ni mucho menos una derrota, ya que nos sigue dando una voz importante en el escenario político andaluz". Un motivo, ha continuado, que "no es para tener las caras excesivamente largas".

Por ello, ha incidido en que desde Vox "vamos a seguir peleando, nos levantaremos y mañana a las 08:00 estaremos dando guerra y peleando por las cosas en que creemos que son las cosas que necesitan España por mucho mucho que el PP tenga mayoría absoluta". En esta línea, Hernández ha considerado que "España tiene un problema y Andalucía también y la única solución es Vox". Una consideración que ha levantado los aplausos de los asistentes.

El parlamentario cordobés también ha señalado que en la campaña ha visto "un partido fuerte, cohesionado, a muchos voluntarios trabajando del sol a sol, madrugando y también a compañeros que se han cogido días de vacaciones para trabajar por el partido. ¿En qué formación pasas estas cosas, dónde se ve?".

"Hemos sembrado y hemos dejado mucha simiente en Córdoba y lo vamos a recoger en las próximas elecciones municipales, no tengo la menor duda", ha avanzado. Por ello, ha indicado que "por mucho que pueda parecer lo contrario esto es un punto de inflexión para Vox; los partidos se hacen fuertes en las adversidades, ante los reveses y ante esta situación vamos a reacciones como siempre hemos hecho: sin miedo a nada ni a nadie".

Ahora, ha continuado, "somos más fuertes, tenemos dos diputados más y muchos más votos, con lo cual, hay que reflexionar, analizar y habrá que pensar qué cosas hemos hecho mejorables y qué cosas evitar en el futuro, pero que nadie tenga la más mínima duda: hay que ir con la cara alzada y el mentón elevado, desafiante y orgullosos de lo que somos y lo que representamos".