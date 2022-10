Remodela tu figura por completo con la liposucción HD

La liposucción HD o lipo de alta definición es una nueva técnica, mejorada y con grandes resultados, sobre la liposucción básica que todos y todas conocemos. Claro que no la encontrarás en todas las clínicas, siendo las Clínicas Dorsia las pioneras en tener un tratamiento como este. ¡Descubre cómo remodelar tu figura completamente gracias a una técnica como esta!

¿Qué es realmente la liposucción HD?

Hay que decir que estamos ante una técnica revolucionaria y que da lugar a un resultado impactante. Esto es debido a que actúa sobre el tejido graso y consigue que la grasa se vuelva líquida. Algo esencial para retirarla de una forma mucho más sencilla. La también conocida como lipovaser hace que el resto de los tejidos como los vasos sanguíneos y los nervios no se vean involucrados en el proceso. Esto hace que hasta el postoperatorio sea mucho más llevadero. Con un tratamiento como este, se consigue remodelar todo el cuerpo o bien esas zonas más complicadas del mismo: desde las más pequeñas como la papada hasta el abdomen o las piernas. Si bien anunciamos que se trataba de una técnica mejorada ahora ya entiendes el porqué. ¡La liposucción ha cambiado con el paso de los años y es una gran noticia! Pero siempre debes ponerte en manos de los mejores expertos, quienes te garantizarán un estudio completo y personalizarán tu tratamiento. Recuerda que más del 91% de los pacientes de las Clínicas Dorsia lo recomiendan.

La evolución de la liposucción que debes conocer

Es cierto que hemos llegado a hablar de la liposucción HD de la mano de las Clínicas Dorsia y de su equipo médico excepcional, siendo pioneros en nuestro país. Pero hasta llegar a este punto, se ha tenido que pasar por diferentes etapas o fases. Cuando llegó la liposucción a nuestra vida, supuso toda una revolución en cuanto a los tratamientos estéticos se refiere. Ahora sí que se podía tratar todas esas zonas del cuerpo donde la acumulación de grasa era más que evidente. Pero, ¿De qué manera nos ayudaba? Pues lo que se hacía era aspirar la grasa en las capas más superficiales, con la ayuda de una cánula (bastante grande) y de una bomba de vacío.Ahí comenzaron a aparecer ciertos errores, debido a las técnicas o materiales empleados así como a la poca experiencia. Con el paso del tiempo las cánulas han ido evolucionando y se han hecho más pequeñas, con la finalidad de reducir las marcas de la operación. Las técnicas se han mejorado notablemente hasta llegar a la lipovaser. Consiguiendo resultados más profesionales, sin tanto dolor y cuidando siempre la piel y como no, el cuerpo. Claro que sigue siendo importante ponerte siempre en manos de los mejores expertos que estén especializados en el tema. Ya que solo ellos sabrán realmente cómo tratar tu problema desde el primer minuto.

¿Cuáles son las ventajas de la liposucción HD?

Aunque ya hemos mencionado algunas de ellas en el punto anterior, nada como hablar de las grandes ventajas de una manera detenida.

3 tipos para elegir

Para hacer el tratamiento de una manera más ‘ordenada’ y siguiendo los deseos del paciente pero las recomendaciones del médico, hay tres tipos de lipovaser diferentes: la pequeña, la mediana y la grande. Están divididas según sea la zona del cuerpo que quieres esculpir, aunque puede ser solo una o combinar varias partes. Gracias a la técnica de alta definición, conseguirás un cuerpo mucho más esbelto y atlético. Ya que puedes marcar todas aquellas zonas que quieras como puede ser el abdomen o la zona pectoral, etc.

La grasa se puede infiltrar

Toda aquella grasa que sobre, siempre se puede infiltrar en aquellas zonas en las que falte. Este es un proceso que se realiza mediante la conocida técnica ‘lipofilling’.

Dejará intactos el resto de tejidos

Una de las ventajas básicas, y que ya hemos mencionado, es que no daña los tejidos que realmente no es necesario tocar. Simplemente se centra en la grasa de las zonas que queremos moldear. Siendo siempre delicada con las áreas que también lo son y más potente en zonas amplias donde la grasa tiende a acumularse más.

Más y mejor definición del contorno

En comparación con la técnica más básica de la liposucción, esta te dejará una mejor definición del contorno del cuerpo y además, mucho más natural. Para ello el equipo de profesionales que tendrás a tu alrededor lleva más de 75.000 procedimientos a su espalda. De ahí que saben muy bien cómo actuar según cada caso concreto.

Postoperatorio menos doloroso

Siempre le tememos al postoperatorio, pero con la liposucción HD no tenemos por qué. Ya que es una técnica menos dolorosa porque no hay tanta inflamación y es que no daña los demás tejidos.

¿Qué pacientes son indicados para una liposucción de alta definición?

Es cierto que la última palabra siempre la tiene el equipo médico. Porque será él quien haga todas las pruebas pertinentes para saber si un paciente es o no apto. Aunque te diremos que, por regla general, lo serán las personas que han visto cómo sus esfuerzos en hacer dieta y ejercicio no han sido los esperados. Claro que por otro lado hay que decir que no siempre una técnica como esta está destinada a pacientes con obesidad como una de las características principales. Sino que tengan una piel fuerte también será necesario para ver los resultados mucho mejor. Ya que las personas que fuman demasiado sí que pueden tener peores resultados o al menos, no tan satisfactorios. ¡Así que, si lo estás pensando, es el momento de solicitar una cita sin compromiso en tu Clínica Dorsia más cercana!