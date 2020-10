Remedios Torrico, de Córdoba a Trento para vivir un año de voluntariado europeo

La joven cordobesa Remedios Torrico viajará a principios de octubre a la ciudad italiana de Trento para participar en un programa de voluntariado europeo de un año de duración. Es una de las jóvenes que han participado en el proyecto de voluntariado joven IYE-LABs, que la Fundación Xul coordina desde septiembre de 2019 en cuatro ciudades europeas: Trento (Italia), Zagreb (Croacia), Estambul (Turquía) y Córdoba (España).

Remedios se incorporará a través de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba a un programa de voluntariado desarrollado por una de las entidades socias del proyecto IYE-LABs, la organización italiana Inco Associazione, que se enmarca dentro del European Solidarity Corps. Esta iniciativa de la Unión Europea tiene por objetivo crear oportunidades para que los jóvenes trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos que beneficien a comunidades y ciudadanos de toda Europa.

En concreto, la joven cordobesa desarrollará su labor en el campo de la comunicación y la interculturalidad. Su objetivo durante este año se concreta en “conocer más a fondo el funcionamiento del voluntariado europeo y las organizaciones que participan en las actividades”.

Como periodista de profesión, Remedios Torrico espera que esta práctica de voluntariado le ayude en su desarrollo profesional en el futuro: “Quiero aprovechar este impulso para vivir otras experiencias y seguir formándome a nivel personal y profesional. Espero aprender mucho en los próximos meses”.

Ante la incertidumbre que afronta la juventud en estos momentos, la joven considera que este voluntariado “es un regalo”: “Poder estar haciendo algo útil, aportando a una comunidad y creciendo como persona durante doce meses es una gran oportunidad”.

El presidente de la Fundación Xul, José Castillo, entidad que coordina desde Córdoba IYE-LABs, señala que el objetivo de este proyecto de voluntariado joven es “activar a gente joven en los ámbitos de la participación ciudadana y el voluntariado, así como fomentar la interculturalidad y los valores europeos y la solidaridad”. En el caso de Remedios, durante el proceso “ha cambiado la percepción de sí misma y del mundo y se ha activado para participar en acciones de voluntariado”, destaca.

Los jóvenes que participan hasta el mes de diciembre en IYE-LABs han vivido un proceso formativo encaminado a conocerse mejor y a comprender los dilemas y retos sociales, culturales y medioambientales a nivel local y global para, posteriormente, poder diseñar y ejecutar proyectos de voluntariado con un alto contenido de innovación social.

Los socios europeos de este proyecto, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Erasmus+, son Inco Association (Italia), Impact Hub Zagreb (Croacia), Dynamic Association (Turquía), Out of the Box (Bélgica), GaragErasmus (Bélgica) y la Plataforma de Voluntariado de España.