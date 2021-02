Reino Unido se interesa por el medicamento contra el covid-19 que ensayan en Córdoba

El calcifediol, el medicamento contra el covid-19 que se investiga en el Instituto Maimónides de Biomedicina de Córdoba (Imibic) que está ofreciendo una prometedora respuesta al tratamiento de la enfermedad, ha llegado al Parlamento británico.

Durante la primera ola del coronavirus, el catedrático de Medicina de la Universidad de Córdoba José López Miranda y el profesor emérito José Manuel Quesada, ambos investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), dirigieron un ensayo clínico en el que se le administró calcifediol a más de 50 pacientes de covid-19, obteniendo como resultados la reducción de ingreso en UCI de los pacientes tratados con el medicamento. El calcifediol es una molécula que actúa como precursora de la generación de vitamina D.

The Andalusians appear to have had an extremely good result from providing activated Vitamin D, calcifediol, to care home residents and some GP patients. Today I asked @BorisJohnson to look into the latest evidence from Spain on this cheap, safe and effective treatment. pic.twitter.com/oiSkmJEvIg