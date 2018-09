El Reina Sofía incorpora el equipo de cirugía robótica Da Vinci

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha incorporado un robot quirúrgico Da Vinci que mejora la precisión, aumenta la seguridad de la actividad quirúrgica y reduce las secuelas para el paciente. La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha visitado hoy el quirófano de nueva construcción que alberga el robot Da Vinci.

El objetivo de esta incorporación tecnológica, según ha destacado la consejera “es seguir mejorando los resultados quirúrgicos, ya que esta tecnología aporta mayor precisión, visibilidad y capacidad de maniobra al cirujano”. De esta forma, “nuestros profesionales consiguen realizar una cirugía más precisa y con mejores resultados funcionales, mejor calidad y más seguridad en el proceso quirúrgico”, ha añadido.

Con el sistema Da Vinci el cirujano no opera directamente sobre el paciente, sino que lo hace en una consola situada al lado, desde donde maneja virtualmente unas pinzas. La visión en tres dimensiones con un aumento de hasta 10 veces, permite trabajar con una gran precisión. El sistema traduce los movimientos de las manos del médico en impulsos que son trasmitidos de forma literal a los brazos robóticos permitiendo llegar a zonas de difícil acceso.

La titular de Salud ha subrayado la apuesta por la cirugía robótica que está realizando Andalucía, recordando que Málaga y Sevilla también cuentan con un robot Da Vinci. Asimismo, el Servicio Andaluz de Salud ya trabaja en la licitación de otros dos equipos robóticos para Cádiz y Granada, por lo que la comunidad sumará un total de cinco equipos para intervenciones quirúrgicas, a los que se suma el equipo de formación que alberga el Centro de Simulación Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica (CMAT).