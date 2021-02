Un estudio del Reina Sofía confirma que la enfermedad renal aparece en el 32% de los trasplantados de pulmón

Una investigación realizada por profesionales del Hospital Universitario Reina Sofía ha demostrado la alta prevalencia de la insuficiencia o enfermedad renal crónica (IRC o ERC) en los pacientes sometidos a un trasplante pulmonar, confirmando así esta patología como una de las complicaciones médicas más frecuentes ya que afecta al 32% de las personas que participaron en el estudio.

Las consecuencias que se derivan de enfermedad renal crónica en este tipo de pacientes son muy importantes, tanto en términos de morbimortalidad y supervivencia del paciente, como en cuanto a los costes que supone su tratamiento renal sustitutivo (como consecuencia de esa insuficiencia) para el sistema sanitario español. De hecho, esta es una de las patologías con mayor riesgo de desarrollo en los pacientes trasplantados de órganos sólidos distintos al riñón.

Es por ello que los profesionales de la Unidad de Trasplante Pulmonar y la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Reina Sofía de Córdoba realizaron este estudio con el objetivo de determinar la prevalencia de la ERC en trasplantados de pulmón, así como identificar qué factores de riesgo se asocian al desarrollo de esta patología renal. Según los resultados obtenidos, la presencia de hipertensión arterial (HTA) fue la comorbilidad más asociada el desarrollo de ERC en los pacientes que se sometieron a un injerto pulmonar.

La investigación, que se ha presentado en el sexto Congreso de la Sociedad Española de Trasplante (SET), el mayor encuentro sobre la actividad de trasplante de órganos que tiene lugar en España y que se celebró el pasado fin de semana, consistió en un estudio retrospectivo en 250 pacientes sometidos a trasplante pulmonar desde el año 1992 hasta 2019, excluyéndose aquellos fallecidos durante este periodo.

Los especialistas analizaron diversas variables, entre otras, la presencia o no de hipertensión arterial, diabetes mellitus, la edad del receptor y el tiempo postrasplante.

La investigación determinó una prevalencia de la enfermedad renal crónica en el 32% de los pacientes, la mayoría en estadio III y IV de la enfermedad, aunque solo una minoría presentó una ERC grave. Asimismo, se observó que las personas con ERC presentaron una edad media mayor, de 50 años, que los que no la habían desarrollado, que presentaron una edad media de 44 años. Asimismo, se detectó una alta prevalencia de hipertensión arterial en trasplantados de pulmón con ERC, situándose en un 60%, frente al 31,7% en los que no tenían esta patología.

En el análisis multivariante, no obstante, también se obtuvo que la edad y el tiempo postrasplante fueron factores influyentes para el desarrollo de la enfermedad renal. El estudio también concluyó que la presencia de diabetes tras el trasplante no influyó en la aparición o no de ERC en estos pacientes.

Congreso de la Sociedad Española de Trasplante

El sexto Congreso de la Sociedad Española de Trasplante (SET) ha reunido a más de 500 expertos nacionales e internacionales para analizar las últimas novedades en investigación, práctica clínica y tratamiento en el campo de estas intervenciones.

El congreso, que ha tenido lugar en formato online debido a la pandemia, ha servido para que los profesionales sanitarios especializados en este ámbito puedan poner en común los últimos avances científicos, intercambiar experiencias y mejorar su conocimiento para seguir avanzando en esta modalidad terapéutica, con el objetivo final de mejorar la calidad y las expectativas de vida de los pacientes trasplantados en nuestro país.

Entre los temas que se han abordado destaca precisamente el efecto que la pandemia del covid-19 ha tenido y sigue teniendo en la actividad de donación y trasplante de órganos en España y el resto del mundo, que ha descendido de manera notable en los últimos meses (un 18,8% menos en trasplante y un 22,8% en donación en 2020), pero que se espera que se vaya recuperando a lo largo de todo 2021.

El programa científico también ha abordado otras importantes cuestiones en el campo del trasplante, como la puesta al día de la donación en asistolia, una modalidad de donación que ha proporcionado un incremento significativo del número de trasplantes en España; las nuevas estrategias para detectar y tratar el rechazo mediado por anticuerpos; los diferentes abordajes de los enfermos con enfermedad cardiovascular, cáncer o infecciones post-trasplante, así como las valoraciones clínicas pre-trasplante de los diferentes órganos sólidos para optimizar los resultados de supervivencia.