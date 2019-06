El Reina Sofía aspira en convertirse en referente andaluz en cirugía robótica

El Hospital Reina Sofía ha sido pionero en Andalucía al realizar la primera hepatectomía mediante la cirugía robótica. La intervención, realizada el pasado 30 de mayo, consistió en la extirpación de un tumor de cerca de diez centímetros de diámetro en el hígado del paciente Diego Gallardo mediante el uso del robot quirúrgico Da Vinci en un proceso que se prolongó durante cuatro horas.

Se trata de un gran avance, ya que se abre una nueva vía de intervención que aporta numerosas ventajas para el paciente y para los profesionales. Hasta el momento, los cirujanos realizan una media de 130 hepatectomías al año, de las cuales el 70% se desarrollan por vía laparoscópica. La previsión es poder desarrollar el 25% mediante cirugía robótica en un año y que el Hospital Reina Sofía sea referente en este tipo de intervenciones.

Así lo han puesto de manifiesto esta mañana la delegada de Salud y Familias, María Jesús Botella, la directora gerente del hospital, Valle García, el director de la Unidad de Cirugía General y Digestiva, Javier Briceño, el especialista en Urología, Francisco José Anglada, y la especialista de la Unidad de Ginecología, Ester Velasco.

El uso del robot quirúrgico en cirugías más complejas, como es el caso, permite una serie de ventajas como “una mejor disección de las estructuras vasculares, una mejora de la visión tridimensional y de navegación, más facilidad de sutura y mayor ergonomía para el cirujano, un factor muy importante teniendo en cuenta la duración prolongada de estos procedimientos”, señala Javier Briceño.

Todas estas ventajas redundan también en la calidad de vida del paciente, ya que este tipo de cirugía implica menor morbilidad y una recuperación postoperatoria más rápida.

El propio paciente, Diego Gallardo, ha explicado que “ha sido una experiencia muy satisfactoria, ya que todo ha sido muy rápido, me he sentido muy seguro y el postoperatorio no ha podido ser mejor".

Balance

Desde que el hospital comenzara a utilizar el robot quirúrgico da Vinci durante el verano del pasado año, los profesionales sanitarios de las diferentes especialidades han realizado 163 intervenciones (85 Cirugía General, Urología 58 y Ginecología 20).

Durante los primeros meses de actividad, el robot solo era utilizado por los cirujanos generales y los urólogos en algunas patologías. Poco a poco, ambas especialidades fueron sumando más tipos de intervenciones y otras especialidades fueron iniciando también su actividad en este campo como ginecología, a través de la realización de histerectomías.

En estos momentos, profesionales de las unidades de Otorrinolaringología, Cirugía Torácica están formándose para comenzar a ofrecer esta técnica a sus pacientes antes de que finalice el año. En breve iniciarán también la formación las Unidades de Cirugía Maxilofacial y Cirugía pediátrica.

En esta línea, la directora gerente del hospital, Valle García, ha señalado que la cirugía robótica es una apuesta del Hospital Reina Sofía, “queremos situarnos a la cabeza en el uso de este tipo de cirugía que será las más frecuente en un futuro no muy lejano. Por ello, nuestra apuesta por la vanguardia y la innovación se hacen patentes hoy con este balance”.

Datos nacionales

Según los datos que recoge el informe de actividad de cirugía robótica en España y Portugal de 2018, la especialidad con mayor uso de la cirugía robótica es urología a nivel nacional, que acumula el 67% de las intervenciones quirúrgicas en este campo.

El especialista en urología del Hospital Reina Sofía, Francisco José Anglada, destaca que “para los especialistas es una oportunidad y una obligación sumarnos al uso y aplicación de este tipo de tecnología que supone la última evolución de la cirugía mínimamente invasiva".

"Esta nueva cirugía nos permite ofrecer a nuestros pacientes ventajas relacionadas con la precisión, un aumento la seguridad de la actividad quirúrgica y reducir las secuelas derivadas de una intervención quirúrgica tradicional y más invasiva”, destaca.

La especialidad de cirugía general lidera también la aplicación de cirugía robótica en España. Así, en 2018, el 18% de las intervenciones quirúrgicas con sistema da Vinci fueron de Cirugía General, siendo el 66% de los procedimientos resecciones de recto. Según destaca Javier Briceño, “concretamente en nuestra especialidad, hemos podido avanzar mucho gracias a la experiencia que acumulamos en el uso de la laparoscopia”.

De hecho, el hospital cordobés es uno de los centros referentes en cirugía hepática por vía laparoscópica que aplica esta técnica en el 70% de los casos que requieren cirugía, frente a los datos nacionales, que se sitúan sobre el 5%.

La tercera especialidad en usabilidad es ginecología, donde según el informe, el 9% de las intervenciones quirúrgicas con el sistema Da Vinci fueron de ginecología oncológica y benigna.