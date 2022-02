Versos de amor de un gran chirigotero al Carnaval de Córdoba

Pepe Caballero El Cateto ha hecho rebosar el Gran Teatro de carnaval. Sobre las tablas de un lugar en el que aún no se han apagado las voces de las más de medio centenar de formaciones –entre cuartetos, chirigotas y comparsas– que han participado en el último Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, el suyo ha sido mucho más que un pregón, mucho más que un homenaje a quienes hacen y, sobre todo, han hecho posible que se mantenga con buena salud la versión cordobesa de esa fiesta previa a la Cuaresma en la que reina Don Carnal.

Había muchas ganas de escuchar a El Cateto después de que la pandemia impidiera que pronunciase su exaltación carnavalera en la pasada edición de 2021, para la que fue nombrado pregonero. Ha llovido ya desde aquel mayo de 2020 en el que la Agrupación Carnavalesca Cordobesa (ACC) lo anunciara. "Pues ya tenemos pregonero, don José Caballero López, con más de 50 años en este mundillo; decir su nombre es decir la palabra chirigota en mayúsculas. Felicidades, Cateto. Seguro que nos haces disfrutar", añadió en un breve mensaje el colectivo. En esa edición "el hombre de Córdoba en esencia pura", como lo definieron quienes lo presentaron en una improvisada gala celebrada en el salón de actos del Jardín Botánico, ante solo 50 personas, El Cateto avanzó como una especie de prólogo lo que iba a ser su pregón de 2022.

"Aunque parezca todo igual -dijo-, se ha levantado una espiral entre tu y yo y el Carnaval, un muro aséptico y amargo, que se me está volviendo largo y que me impide pregonar la idiosincracia de mi fiesta", pero "yo sigo firme en esta apuesta, de que vendrán tiempos mejores y volverán nuestro colores, con las comparsas en la calle y un aluvión de chirigotas, saltando al viento su melena". Insistió en que "ya nos pondremos bien las botas cuando en el próximo febrero este ciclón de mal agüero coja sus cosas y reviente".

Entonces, el presidente de la Asociación Carnavalesca, Alfonso González, defendió que El Cateto "no podía ser recibido por la afición en una mínima parte", de ahí que se decidiera aplazar el pregón hasta la edición de 2022. Ahora, "don José Caballero López", ha sido recibido por toda la afición y no ha defraudado.

El periodista de Canal Sur José Antonio Luque ha recordado al presentarlo que Pepe Caballero es "un chaval nacido en Las Margaritas" y que tuvo como lugar de juegos el Patio de los Naranjos, "un niño que se enamoró del Carnaval". "El "mejor pregonero", porque "solo tiene que ponerse la mano en el pecho, en el corazón, para contar lo que es el Carnaval", ha defendido.

"Autoridades municipales; miembros de la asociación; indios, ladrones, negros, surfistas; Rafalín (hermano); monjas, obispos, enanos, tunantes; mi cano, mi gordo; cruzados, piratas, parados; payasos, mosqueteros, funcionarios; charlatanes; Paquito Luque, Miguel Amate; jornaleros, marineros, militares; sirvientas, mayordomos; Elvis Presleys, millonarios; papa, mama; gracias por estar aquí". Así ha comenzado su exaltación, vestido de arlequín, quien ha defendido que "me causa tanto resto esto de ser pregonero, que le he dicho a estos de la asociación como seis o siete veces venga, que te lo mereces, pero nada, siempre no".

Muchos de los que se han dado cita en el Gran Teatro saben que José Caballero comenzó su andadura carnavalera cuando tocaba actuar en bares o calles, tal y como hicieron muchos otros pioneros. Era una época en la que no existía el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, en el que desde que comenzó intervino con multitud de grupos. El Cateto siempre ha estado ligado al formato más cómico del certamen y entre las chirigotas más recordadas en las que ha participado figura Más negros que el cerote, que en 1985 logró coronarse con el primer premio de la modalidad en el certamen. Además de ilustre chirigotero, también es un reputado cuartetero.

Pioneros como los que ha recordado en su discurso, desde Paquito Luque, al añorado Miguel Amate, quien además fue su antecesor en 2020 a la hora de pregonar la fiesta cordobesa de Don Carnal. "Y aquí me tienen ustedes con este verso discreto, mi disfraz y mi libreto, atrapaito en las redes, redes de estar a la altura, redes de quiero y no puedo", recitaba antes de acordarse del ese dios "que se me ha colado aquí en mi casa, un dios grandilocuente y presumio, con tanta chulería y tanta guasa, que yo no sé de donde habrá salido"; o lo que es lo mismo el Dios Momo.

Un dios que lo ha inspirado para acordarse de otros pioneros como "nuestro Pablo Castilla y nuestro Pepín Carrillo". "Y nuestro Javi Lonene, explicándole a los chinos en español mandarino coplas que los entretienen". No ha faltado tampoco un recuerdo a Rafalín El Pegoletes, "cantándole a seis o siete guiris norteamericanos, moviendo mucho las manos, pa que se entienda mejor, los suecos y los rumanos y unos cuantos italianos allí pasando calor".

Por el Gran Teatro y gracias a sus versos han desfilado también historias "del carnaval antiguo del Patato o la templanza de Pepe Martínez". También "la sal de Pedro Funes o el contrato vital que los ha unido a nuestra fiesta con un canto de voces superpuestas de Fernandito Abad y del Añete o la amistad de flor en ramillete que dio punto y final a aquel debate; la luz serena de Pablo Castilla y la fuente que da a las Costanillas y le dio de beber a nuestro Amate".

El Cateto ha dejado claro que en su exaltación ha querido homenajear a "todos aquellos que, de algún modo, dieron lustre a nuestra historia". No obstante, ha destacado que es consciente de que "no puedo nombrar a todos, ya lo he dicho, la memoria".

No ha faltado la música de La antología del Awito, que han interpretado La presentación del sueño del califa, además de un reconocimiento a El Cateto. Ni tampoco ha faltado un homenaje del pregonero a la mujer cordobesa. Ni la chirigota Más negros que el cerote, con la que además ha cantado un pasodoble. Por su exaltación también han pasado alcaldes de Córdoba y antiguos pregoneros de la fiesta de Don Carnal. Y como homenaje a todos los pregoneros, en el año que se cumplen 25 años del pregón de Paco Lara, el propio Paco Lara ha intervenido encapado para recordar aquel día en el que se convirtió en sultán para el carnaval pregonar, las veces que estaba en lo alto del escenario del Gran Teatro y las veces que radió el carnaval. Tras él, la Agrupación Musical Noches de mi Ribera ha interpretado El Vito Cordobés y El Cateto ha actuado, esta vez, vestido de mujer, con el Ggrupo A Mi Manera.

El epílogo del pregón de El Cateto ha servido, a ritmo de chirigota, para invitar a todos cordobeses a vivir el carnaval en la calle. "Abran las puertas de este templo, sigan al pregonero, que aquí comienza ya el carnaval cordobés", ha proclamado. "Salgan, disfruten de febrero, vístanse con su ingenio y que la voz del pueblo jamás nadie la pueda vencer", ha añadido. "Canten cuplé, chirigoteros; parodias, cuarteteros; a Córdoba sus versos; y las comparsas, canten también". "Canten que ha llegado febrero; sigan al pregonero; que aquí comienza ya el carnaval cordobés", ha concluido.