La Policía Nacional investiga un robo de bicicletas de alta gama en Ciclos Cabello

La Policía Nacional de Córdoba ha abierto una investigación para esclarecer un robo de bicicletas de alta gama registrado en la madrugada de este martes en la tienda de Ciclos Cabello.

Así lo han confirmado fuentes policiales tras el suceso que ha tenido lugar sobre las 04:30 en el establecimiento ubicado en la calle Escritora María Goyri, cuando los presuntos autores han forzado la entrada de local y cargado el material en furgonetas.

Ante ello, los agentes instruyen las correspondientes diligencias de investigación tendentes a hallar a los presuntos autores, para lo cual recaban pistas en el lugar de los hechos, en la tienda que la compañía tiene en Open Arena.

La empresa, además, a través de la redes sociales ha publicado una fotografía del estado en el que ha quedado la tienda y ha publicado este mensaje: "Si veis alguna bicicleta que pudiese ser nuestra en alguna plataforma de venta de segunda mano, por favor poneos en contacto con nosotros lo antes posible. También os pedimos que compartáis esta información para poder llegar al mayor número de personas posible".

Buenos días, hoy desde Ciclos Cabello necesitamos pediros un favor. Esta madrugada hemos sufrido un robo en nuestra tienda en Open Arena. Se han llevado material y muchas bicicletas de alta gama como Orbea Oiz M-PRO, Orbea Rise, y e-bike de todo tipo. ⚠️Necesitamos vuestra ayuda: pic.twitter.com/QShTATXWte — CICLOSCABELLO.COM (@CICLOSCABELLO) May 18, 2021

Desde la compañía, además, han explicado a el Día que por el momento no han podido cuantificar el valor de todo el material robado y han avanzado que no saben quién o quiénes han podido ser los autores del robo. También han indicado que desde de las cámaras de seguridad que tienen en la tienda solo han podido ver "a cinco o seis encapuchados", pero no han podido avanzar más al respecto.