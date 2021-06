La Policía Local de Córdoba impone 59 denuncias por botellón este fin de semana

El hecho de que la tasa de contagios de coronavirus siga al alza no ha provocado que se sigan cometiendo imprudencias a lo largo de este último fin de semana. A pesar de estar prohibido, la Policía Local ha impuesto hasta 59 denuncias por botellón y ha tenido que actuar en diversos puntos de la capital por el incumplimiento de las normas anticovid.

El delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha reconocido que a poco menos de una semana de que el uso de la mascarilla en la calle ya no sea obligatorio "no se está produciendo concienciación y necesitamos colaboración por parte de todos" en la capital cordobesa. "No podemos tener un policía en cada bar, debe ser un ejercicio de responsabilidad de todos", ha reiterado al término de la Junta de Gobierno Local.

Así, Torrico ha vuelto a pedir responsabilidad a los cordobeses y ha recordado que la pandemia "no se ha ido y la incidencia se aprecia entre los más jóvenes".

En su intervención ante los medios, ha detallado que en la noche del jueves al viernes de la semana pasada la Policía Local tuvo que actuar en la calle Camino de los Sastres, en el barrio de Ciudad Jardín, "por la presencia de personas" en un tramo de acceso a un local y los agentes hicieron "una labor informativa".

También ha recordado que del viernes al sábado se tuvo que disolver una fiesta ilegal en el antiguo matadero de Iccosa, en la que se denunció a 23 personas que se encontraban en este espacio de la capital, que se encuentra localizado junto a la carretera de Trassierra y cercano al entorno de Medina Azahara, por "incumplir todas las medidas anticovid".

Pero aún hay más, porque en las últimas 48 horas los agentes de la Policía Local ha denunciado a ocho personas por no llevar mascarilla en la calle y a otras tantas por motivos de tráfico.

Torrico ha añadido que en la pasada noche, además, la Policía Local ha intervenido en un establecimiento en la calle Camino de los Sastres, en el que no se cumplía ninguna de las normas establecidas para luchar contra el coronavirus. Además, ha denunciado a ocho personas y a otras dos por fumar en el interior del local.