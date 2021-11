Policías y guardias civiles de Córdoba protestan contra la "España insegura"

Más de un centenar de representantes de sindicatos y asociaciones profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad se han concentrado este miércoles frente a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba para protestar contra la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que propone el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos.

"Con una única voz" que representa a casi todas las asociaciones y sindicatos de policías y guardias civiles, la nueva plataforma No a la España Insegura ha expresado, a través de un manifiesto, "el hartazgo que existe entre la mayoría de los policías y ciudadanos que apuestan por la integridad de la sociedad y el estado de derecho en este país".

La concentración ha reunido, en esta ocasión, tanto a agentes locales, como a autonómicos y nacionales que, "aunque en otras situaciones tienen intereses diferentes, se ven afectados por igual con en esta reforma".

Los aspectos de la reforma, que consideran "arbitraria" y que se ha propuesto unilateralmente sin el diálogo de los agentes, "comprometen el principio de autoridad con el que se protege el orden constitucional y social", ha manifestado el portavoz de la plataforma, Rafael Sánchez, perteneciente a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). También han participado intengrantes de Jusapol, SUP, UFP, CEP, CSIF o AEGC.

Uno de "los más graves" es la retirada de la prohibición de grabar a los agentes en acto de servicio, "que va a suponer grandes riesgos para ellos y sus familiares, sobre todo en zonas más conflictivas como Cataluña y el campo de Gibraltar", según ha señalado Sánchez.

Otros asuntos que más perjudican al colectivo son la celebración de movilizaciones espontáneas, sin previo aviso ni comunicación del recorrido "que podrá generar enfrentamientos de diferentes grupos de manifestantes en las calles" y la eliminación de la presunción de veracidad de los agentes en los escritos adminitrativos "que va a colapsar más los juzgadas" y en un futuro "que los agentes hagan la vista gorda a su trabajo", según el portavoz.

Esta reforma "no ha sido lo esperado" por los agentes, y más si cabe después de "todos los insultos y agresiones que llevamos recibiendo durante los últimos años". El portavoz ha afirmado que venían demandando más protección y esta propuesta nos va a dejar más vendidos ante los violentos". Además, ha considerado que "el aumento de estas agresiones es reflejo de la evolución de la sociedad", pero ha lamentado que mientras se actúa en otros países

"No somos contrarios a que las normas se actualicen, pero no en este sentido". Desde la plataforma han pedido que no los dejen desprotegidos, como es el caso de la Unidad de Intervención Policial (UIP), conocidos como antidisturbios, a los que según esta reforma se les ha informado que les será retirado material agresivo -pistolas de goma-, y "tendrán que salir a la calle cuerpo a cuerpo contar aquellos que lanzan piedras y ladrillos", según ha denunciado Sánchez.

Por ello, las asociaciones y sindicatos, unidos en esta plataforma, solo reclaman que el gobierno "haga su trabajo" y los doten de medios y más recursos humanos "para afrontar las movilizaciones y problemas de seguridad ciudadana".

Además de la concentración prevista en Madrid este sábado, que apoyan y a la que asistirán, no se descartan más movilizaciones y acciones "si desde el gobierno no dan marcha atrás en el nuevo proyecto de ley".