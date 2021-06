Podemos denuncia "la inacción" del gobierno municipal sobre los incendios en Córdoba

Ante la "inacción manifiesta" del cogobierno municipal frente a los riesgos de incendios y los fuegos reales que se están propagando en los últimos días por la ciudad de Córdoba, el Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento plantea a los dirigentes locales que encargue al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) la elaboración de un mapa real de espacios susceptibles de arder con la llegada del verano, tales como solares sin limpiar y casas abandonadas, donde se acumulan enseres, muebles, tropa y colchones que sirven perfectamente de combustible para alimentar las llamas de un incendio, ya sea fortuito o provocado.

Según la portavoz de la formación morada, Cristina Pedrajas, ese mapa "tendría que estar ya elaborado hace tiempo por Sadeco", que, al estar en la calle, es quien detecta de primera mano esos puntos calientes de la capital, pero "ya que no parece ser el caso, que sean los bomberos quienes lo hagan y se lo pasen al responsable político del área, David Dorado, para que reaccione, tenga más claro el peligro cierto que hay y encargue su limpieza inmediata para evitar que alguno de esos incendios acabe en una auténtica tragedia".

Esa actuación, "que venimos reclamando desde el inicio del mandato al plantear un plan de actuación anual para evitar estos riesgos antes de la llegada de los fuertes calores a la ciudad", tiene varias ventajas, afirman desde Podemos: no sólo sirve ya para elaborar ese plan de actuaciones anual, por lo que sólo habría que ir actualizándolo, sino que evitaría muchas de las salidas que tiene que hacer el SEIS, en algunos casos teniendo que salir desde los dos parques, como ocurrió con las últimas naves abandonadas en Sor Ángela de la Cruz, y dejaría el servicio para cuestiones realmente importantes o de mayor gravedad, como son incendios en viviendas habitadas o rescate de personas en peligro.

"No es la primera vez que solicitamos este tipo de actuaciones, incluso varias veces en las últimas semanas, pero a pesar de las advertencias, no dejamos de ver noticias de incendios de pastos, de locales abandonados o el vallado de algunos de ellos en ruinas y con exceso de basura en su interior, por lo que volvemos a preguntar cada vez con más razón: ¿Qué está haciendo este equipo de gobierno ante una situación que de seguir mirando para otro lado puede acabar con heridos o muertos? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Seguirá de brazos cruzados mientras la ciudad sigue ardiendo?", plantea Pedrajas, para añadir que "la responsabilidad se agrava cuando quien tiene la sartén por el mango no quiere actuar".

La portavoz de Podemos recuerda que en el Infoca la tarea principal es la preventiva, es decir tratar de dejar los montes públicos lo mejor posible, libres de maleza y ramas caídas y con cortafuegos, y dejar la tarea de extinción para cuando aparezca el problema. "En la capital es al revés, no prevenimos y optamos por apagar incendios de pastos constantemente, que por suerte no ha tenido ningún coste vital, y con un clarísimo coste de agua, material, medios humanos y tiempo que tendrían que ser reservados para las cuestiones de verdad más importantes".