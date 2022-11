Podemos denuncia que al menos 13 colegios de Córdoba tienen problemas con la calefacción

Los colegios Andalucía, Colón, Pablo García Baena, Federico García Lorca, San Juan de la Cruz, Concepción Arenal, Al Ándalus, y Maimónides de Córdoba, se encuentran sin gasoil para calentar las aulas. Así lo ha denunciado este miércoles, una vez más, el Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento.

La portavoz del Grupo Municipal de Podemos Córdoba en el Consistorio, Cristina Pedrajas, ha enumerado además los colegios públicos que tienen problemas con la calefacción, en un día en el que la provincia amaneció con temperaturas de 1,5 grados. El Pedagogo García Navarro no tiene calefacción y en el Antonio Gala, además de la falta de gasoil, se suma que las máquinas de climatización "hay que rearmarlas por problemas no identificados en su instalación".

En el Colegio de Educación Infantil y Primaria Duque de Rivas las máquinas de climatización no funcionan y en el Fernán Pérez de Oliva las máquinas de climatización instaladas no resuelven el descenso térmico, mientras que en el Guillermo Romero Fernández no funciona la caldera, ha continuado la concejala.

El pasado noviembre, el Grupo Municipal de Podemos había denunciado ya "la falta de previsión" del equipo de gobierno local de PP y Ciudadanos para la adquisición del combustible que hace funcionar las calderas, así como en su revisión para que estuviesen en perfectas condiciones entrado el invierno.