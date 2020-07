Podemos exige al cogobierno que diga la verdad sobre la piscina de la Fuensanta

El concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba Juan Alcántara ha exigido al gobierno municipal de PP y Cs que "diga la verdad" a los vecinos sobre la piscina municipal de la Fuensanta, pues Alcántara ha visitado las instalaciones y se ha encontrado "el césped seco y con calvas, además de que el vaso de la piscina está vacío, sucio y sin desinfectar", por lo que la misma "no podrá estar abierta el proximo día 10", como anunció el gobierno local.

A este respecto, Alcántara ha insistido en que, "en el estado actual, es imposible que pueda abrir en las mejores condiciones dentro de siete días al público", pues la recuperación del cesped "requiere un cierto tiempo, con abundante regado, para dejarlo crecer unos días", mientras que "el llenado de la piscina, ahora mismo vacía, sucia y sin desinfectar, no es una cuestión instantánea", sino que precisa un mínimo de siete u ocho días para un llenado óptimo con el nivel de PH y cloro adecuados".

Por este motivo, Alcántara ha exigido al gobierno municipal de PP y Ciudadanos que "diga la verdad con todas las palabras a los vecinos", en lugar de "anunciar fechas precipitadas, porque, dado el estado de la piscina y bajo nuestro punto de vista, es inviable que el próximo día 10 esté en condiciones óptimas de abrirse al público".

"Se trata de unas instalaciones necesarias para los vecinos y vecinas del barrio, donde hay muchos niños y niñas y muchas familias que seguramente van a quejarse de todo esto, y no se merecen que el gobierno local no les diga la verdad; si no se ha actuado previamente con la diligencia que esto requiere y con la antelación suficiente, que tengan la valentía de decirlo", ha defendido.