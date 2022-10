La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, renuncia a presentarse a las elecciones municipales de 2023 en Córdoba

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Cristina Pedrajas, ha anunciado su renuncia a presentarse a las elecciones municipales de 2023 y su retirada de la política local. Así, ha asegurado que al cierre del mandato actual volverá a las aulas como profesora de Secundaria, donde espera jubilarse.

Pedrajas ha expresado que ha sido una decisión "muy difícil" de tomar y que tras un periodo largo de reflexión "he tomado la decisión de que me tengo que marchar", en primer lugar por coherencia con el ADN de su partido y, por otra, porque "también tengo una edad y este trabajo quema mucho la salud física y psicológica, prefiero cuidarme y jubilarme como profesora".

Por un lado, ha asegurado Pedrajas, la política municipal es un trabajo "muy interesante y motivante" que le ha hecho acercarse a la ciudadanía, asociaciones, colectivos y vecinos y que "dentro de los pocos recursos humanos que tenemos, creo que hemos hecho una buena labor", en la que "no hemos podido hacer más" por ser parte de la oposición y no del gobierno municipal, ha defendido. Pedrajas ha querido aclarar que las dimisiones recientes de su partido en Córdoba no tienen que ver con su renuncia a presentarse en las municipales.

La presentación para las primarias de su partido cerraron el pasado 12 de octubre a medianoche y Pedrajas ha asegurado no conocer quiénes serán los candidatos, pero asegura que "va a haber competencia" y espera que sea, sobre todo, gente joven. Ante ello, espera que haya consenso y unión dentro de su partido, pero también de todas las izquierdas.

Con todo ello, Pedrajas volverá a las aulas, con sus alumnos de Secundaria y lo hará hasta jubilarse, aunque ha asegurado que "no renuncio a mi compromiso con la ciudad y voy a seguir aportando mi granito de arena porque puedo ser muy útil en muchos entornos". Antes de despedirse agradeció a su grupo municipal y a sus compañeros de otros grupos políticos por su trabajo.