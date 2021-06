Podemos Córdoba denuncia que no existe expediente que justifique los gastos del plan de choque

La portavoz del grupo municipal de Podemos Córdoba, Cristina Pedrajas, ha denunciado que no existe expediente en el Ayuntamiento que justifique los gastos del plan de choque puesto en marcha por el equipo de gobierno para minimizar los efectos del covid en la ciudad y que contaba con un montante económico de 100 millones de euros.

Pedrajas ha detallado que tras no obtener respuesta del equipo de gobierno sobre sus preguntas respecto a la ejecución del plan de choque, su grupo pidió un recurso de amparo al secretario del Pleno, Valeriano Lavela para que él le solicitara la información a la delegación correspondiente, "y recibimos la respuesta de que no tenemos derecho al amparo, no podemos exigir legalmente una respuesta, porque la ejecución de esos 100 millones de euros no figura en ningún expediente, no hay ningún expediente en este Ayuntamiento que justifique ni legalmente ni administrativamente 100 millones de euros, esto nos parece de juzgado de guardia", lamenta la portavoz de Podemos.

"Estamos muy cabreados, porque una vez más se constata que este gobierno municipal nos está tomando el pelo, no solo a los grupos de la oposición sino a la ciudadanía en general de esta ciudad, con ausencia total de información verídica, rigurosa y detallada de cómo se está empleando ese dinero y si está utilizando en lo que realmente habíamos acordado y consensuado aquí", ha matizado.

Pedrajas ha insistido en que a la oposición le acaban de eliminar de un plumazo el derecho que tiene a fiscalizar la acción del gobierno, "pero a los ciudadanos también les impide cualquier acceso claro a cómo se gasta su dinero en el Ayuntamiento". Y ha informado asimismo de que "la sorpresa va más allá después de recibir una muy escueta contestación directa de apenas dos líneas por parte de Presidencia, en la que se indica que la respuesta ya la ha dado el secretario del Pleno, y eso equivale a decir que la oposición no tenemos derecho alguno a ser informados al respecto".

La edil de Podemos Córdoba ha recordado que el 22 de mayo de 2020, cuando se aprobó el plan de choque, ya entonces su grupo se quejó de la "poca precisión" que tenía el plan en cuanto a las cantidades, cualitativamente se habían creado cuatro ejes y en cada uno de ellos se habían incluido una serie de partidas que intentaban superar las deficiencias que la crisis sanitaria y la crisis económica iban a provocar a muchas familias, tanto a pequeños empresarios, como a personas que iban a perder su puesto de trabajo. "En esos momentos había muy poca aclaración en cuanto a de dónde iba a salir ese dinero por más que preguntábamos. En muchos apartados se decía que había tanto de presupuesto de partida, pero si había dinero y si había dinero dependía de muchos factores, uno de que nos dejaran utilizar los remanentes, el superávit, y hacer acuerdos con las entidades bancarias", ha detallado.

Pedrajas ha añadido que un año después no se ha terminado de ejecutar "sino que lo más grave es que no sabemos cómo se está ejecutando". Para añadir que el 18 de noviembre de 2020 "la señora Isabel Albás tan solo dijo que el 80% ya estaba ejecutado; o sea, 38 millones ejecutados, que quedaban 42 en carga y que el resto aún no se sabía". Posteriormente, según ha insistido Pedrajas, el 21 mayo, "la señora Blanca Torrent, salió en prensa comunicando el 82% de la ejecución global del plan. Y que, en el eje 3, concretamente, que es el de reactivación económica, el que le compete a ella más directamente, ya se han puesto 87 millones, lo que supone un 60%; del resto de los ejes decía que ya se había ejecutado un 90% y nada más". "Esa es toda la rigurosidad de una información de este Ayuntamiento después de un año y estamos hablando de 100 millones de euros. Para colmo se permite el lujo de decir que trabajar con esta planificación trazada por ellos implica un alto grado de transparencia y de compromiso. Compromiso no lo sé, pero la transparencia brilla por su ausencia", ha denunciado.

Además, Pedrajas ha recordado que en el plan de choque se hablaba de la creación de una comisión de seguimiento y evaluación del plan que "jamás se ha reunido".

La intención ahora, "con estas respuestas en la mano", es contactar con la patronal y los sindicatos CCOO y UGT, que también firmaron ese acuerdo unánime de todos los grupos municipales "y ver si ellos tienen algún detalle o dato más. Y, en caso contrario, que expliquen los motivos por los que a estas alturas no se están pidiendo explicaciones a lo que está pasando".