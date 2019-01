El Pleno rechaza los presupuestos del Estado para Córdoba y pide que se rectifiquen

La Corporación municipal ha mostrado en su último Pleno su rechazo unánime al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019 diseñados por el Gobierno de Pedro Sánchez para Córdoba y ha instado, a través de una moción conjunta, al Ejecutivo a modificar dichas cuentas “para corregir las insuficientes inversiones destinadas a la ciudad”. En concreto, se insta tanto al Gobierno de España como a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado para que, en la tramitación parlamentaria del proyecto de PGE para 2019, se realicen casi una decena de modificaciones.

La Corporación demanda el incremento de las partidas para la Variante Oeste, para las nuevas estaciones del Cercanías entre Villarrubia y Alcolea y para la puesta en marcha del Cercanías Palma del Río-Villa del Río. Asimismo, pide la inclusión de partidas para el Museo de Bellas Artes, “para el cual ofreceremos al Ministerio los suelos existentes”, tal y como ha destacado la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, al dar lectura a los puntos de acuerdo de la moción.

La Corporación demanda igualmente la inclusión de una partida para la construcción de una nueva salida del polígono de las Quemadas a la A-4, así como la inclusión de otra partida en las cuentas estatales para las dos nuevas comisarías de la Policía Nacional que se proyectan para Córdoba. Los grupos municipales también piden que los presupuestos del Estado incluyan un Plan de Empleo para la ciudad de Córdoba, así como la dotación –en el marco del plan de empleo para Andalucía– de recursos para un plan de empleo para los barrios desfavorecidos de la ciudad y para el desarrollo del distrito industrial de Córdoba, “con medidas de apoyo para la captación e instalación de nuevas empresas productivas”.

Asimismo, se incluyen dos peticiones que tienen que ver con la “apuesta logística” de Córdoba. La primera de ellas es la de programar partidas para las actuaciones de mejora “en el tramo común a los corredores Mediterráneo y Atlántico (Córdoba-Alcázar de San Juan), y en los demás tramos precisos para su adecuado funcionamiento (Bobadilla-Córdoba; Huelva-Cádiz-Sevilla-Córdoba; Alcázar de San Juan-Corredor del Mediterráneo; Alcázar de San Juan-Madrid...)”. La segunda de ellas tiene que ver con la terminal logística de El Higuerón y es la demanda de partidas para realizar inversiones “a llevar a cabo en diversas fases, orientadas a minimizar los costes de fricción modal y a facilitar las operaciones y la funcionalidad del espacio: apartaderos, plataformas de almacenamiento de carga, almacenes para perfeccionamiento de carga (grupage, triaje, picking...), maquinaria para carga y descarga, zonas de estacionamiento y manejo de camiones...”.

El hecho de que la moción haya llegado al Pleno rubricada por todos los grupos municipales ha supuesto que no haya habido debate al respecto. No obstante, antes del mismo se han pronunciando los distintos grupos al respecto. “Cuando llegó el nuevo Gobierno con ministros de Córdoba y con el PSOE formando parte del cogobierno de Córdoba, teníamos la esperanza de que habría mejores presupuestos para Córdoba; lejos de la realidad, nos han vuelto a dejar otra vez a la cola. Los cordobeses deberían un día abrir los ojos, porque ni al PP ni al PSOE les interesa absolutamente nada Córdoba”, ha insistido el primer teniente de alcalde, Pedro García (IU). Mientras que la portavoz socialista, Carmen González, ha destacado “la coherencia que hemos mostrado desde el PSOE, que cuando quien gobernaba la Nación era un partido que no era el nuestro reivindicamos los intereses de Córdoba, y ahora que gobierna el PSOE también los reivindicamos”.

El portavoz del PP, José María Bellido, por su parte, se ha mostrado convencido de que con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 Córdoba está “pagando” la hipoteca que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contraído con los independentistas y que Ambrosio es “avalista” de esa hipoteca. Bellido ya argumentó dicha afirmación desglosando los datos de inversión por habitante, que en el caso de Córdoba capital es de 57 euros, mientras que “el gasto en Cataluña por habitante es de 272 euros, es decir, cinco veces más”.

También por unanimidad se ha aprobado otra moción para el desarrollo del posicionamiento logístico de la ciudad en el transporte de mercancía por ferrocarril e impulsar las acciones necesarias para recabar el apoyo de la sociedad a la estrategia logística y a las reivindicaciones del documento Córdoba: Entre Corredores, posicionamiento logístico en el transporte de mercancías por ferrocarril, con respaldo de los sindicatos y CECO, entre otras entidades.

Antes de su aprobación han intervenido el secretario provincial de UGT, Vicente Palomares; el presidente de CECO, Antonio Díaz; y la secretaria provincial de CCOO, Marina Borrego. El primero de ellos ha insistido en que el acuerdo trasciende “a momentos electorales” y a quien sean quienes sean los actores que tendrán que ponerlo en práctica y ha pedido implicación y voluntad para ello. Díaz, por su parte, ha defendido que el proyecto logístico se podía haber llevado a cabo al principio del mandato, pero que más vale tarde que nunca a la hora de no perder ese tren. Mientras que Borrego ha pedido responsabilidad a los partidos políticos y a las administraciones para convertir a Córdoba en un nodo logístico de primer nivel.