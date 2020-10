El Pleno saca adelante las ordenanzas y la rebaja de siete impuestos

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado las ordenanzas fiscales del próximo año, que contemplan la bajada de una reducción del 20% en la tasa de veladores y otro 20% la de mercadillos; en concreto, incluyen la rebaja de siete impuestos. Se trata de un proyecto que ha salido adelante con el apoyo de PP, Vox y Ciudadanos, y el rechazo de los grupos de la oposición.

Tanto PP, como Ciudadanos y Vox han votado a favor las ocho enmiendas que han presentado, mientras que 16 de las 17 de los grupos de PSOE, Podemos e IU se han rechazado. La número 17, presentada por IU, ha salido adelante y se centra en la ampliación en un mes del plazo de pago de deudas tributarias por parte de los afectados.

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ha agradecido el trabajo y propuestas de los grupos, que "han intentado aliviar el estado de la ciudad y la carga tributaria de los cordobeses". Así, ha recordado que desde el equipo de gobierno municipal tenían tres opciones: congelar las tasas, subir los impuestos o reducirlas, que es la que finalmente se ha acordado.

No obstante, el cogobierno ha aceptado varias enmiendas de los grupos de la oposición, que "pueden encajar y pueden aliviar la situación de las familias que tienen una situación crítica", ha detallado Fuentes. En este caso se trata de la citada ampliación en un mes del pago de las deudas que tienen algunas familias con el Ayuntamiento.

Para Fuentes, la idea final de estas nuevas ordenanzas es que "la ciudad no pague la factura de esta crisis".

La aprobación ha contado con el rechazo del grupo municipal de Podemos, aunque su portavoz en Capitulares, Cristina Pedrajas, ha destacado la importancia de la bajada de las tasas de veladores, ambulantes y feriantes porque "este personal está sufriendo las consecuencias de la pandemia". En su intervención, ha incidido en que "nuestro modelo fiscal no es el suyo" y ha señalado que, además, "no beneficia a todos los cordobeses".

Mientras, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha explicado que su formación ha votado a favor de las ordenanzas "porque creemos que es mejor que lo que había" y ha destacado que se haya tenido en cuenta sus propuestas como la rebaja del IBI rústico, el ICIO, la plusvalía y el impuesto de tracción mecánica.

También ha lanzado alguna crítica al texto y ha considerado que "al PP no se le podía pedir más porque no parecen estar dispuestos a cambiar el presupuesto de 2021" y ha añadido que "es injustificable con el hecho de que se planteen los mismos gastos que lo que se hizo en 2020 o en 2019".

El discurso crítico ha venido también de la mano de la portavoz de IU en el Ayuntamiento, Alba Doblas, quien ha considerado que "no podemos enrocarnos en la disminución de los ingresos ante el terrible dama que se está viviendo". Así ha justificado su voto en contra al texto de las ordenanzas "por lo que no se incluye" y ha añadido que "solo bajan impuestos a quien más tiene, no a todo el mundo". Doblas también ha pedido "un plan de ciudad que responda a las necesidades de Córdoba".

Mientras, la portavoz del PSOE en Capitulares, Isabel Ambrosio, ha criticado la gestión del alcalde, José María Bellido, de quien ha considerado que "no se atreve a dar el paso que la ciudad se merece, no tienen la mayoría ni altura de miras". En esta línea, se ha servido de una de las citas más famosas de Groucho Marx: "Estos son mis principios, si no les gustan tengo otros" ante el apoyo de Vox. Así, ha señalado que "desde hace un año y algunos meses se han dedicado a claudicar a las exigencias ante la extrema derecha, caiga quien caiga, hasta su modelo".

Por ello, ha recordado que el de las ordenanzas aprobadas "no es nuestro modelo, apostamos que contribuya el que más tiene", al tiempo que ha vuelto a reiterar que desde las filas socialistas defienden "la progresividad fiscal".

Desde Ciudadanos, la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha destacado la necesidad de sacar adelante el proyecto y "no subir los impuestos porque no se puede ahogar a los ciudadanos". "Siempre hemos apostado por la rebaja de los impuestos y apuesta por los servicios públicos", ha incidido.

Albás, además, ha recordado que el texto incluye 35 figuras tributarias y que se han introducido "cambios importantes, como la reducción de las tasas de veladores, feriantes y ambulantes". A su juicio, "es mejor que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos".