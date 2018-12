El Pleno aprueba las ordenanzas fiscales para 2019 con el voto en contra de la oposición

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado definitivamente en la mañana de hoy las ordenanzas fiscales para 2019 con el sí del PSOE, IU y Ganemos y el voto en contra del PP, Cs y Unión Cordobesa (UCOR). Estos tres últimos grupos municipales han reprochado la edil de Hacienda, Alba Doblas, que no se hayan tenido en cuenta sus alegaciones. El proyecto de ordenanzas fiscales, que supone que los tributos municipales no se actualicen el próximo año y que tengan un 0% de subida ponderada, ha salido adelante después de que se hayan inadmitido las alegaciones presentadas al mismo por una particular y por el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC).

Doblas ha detallado que esa inadmisión se debe a que "las alegaciones presentadas [por la particular y el CMC] se refieren a cuestiones que no están sujetas a renovación en en el expediente de ordenanzas. Algunas reivindicaciones del Consejo del Movimiento Ciudadano son justas y lógicas, pero exceden del marco competencial de este Ayuntamiento; desgraciadamente, tenemos el marco normativo que tenemos". La edil de Hacienda ha destacado que el expediente de ordenanzas fiscales contemple bonificaciones como la del 95% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de los Patios que participen en el concurso de mayo, así como que se incluyen bonificaciones para la actividad empresarial.

El viceportavoz municipal del PP, Salvador Fuentes, ha lamentado "que no se haya aprovechado para bajar los impuestos municipales, habiendo margen de maniobra para ello; en concreto, hay 113 millones de euros en la tesorería municipal y un superávit municipal recurrente de 20 millones de euros, y aún así se insiste en recaudar. Ha faltado estar más al lado de los que más han sufrido la crisis y de las clases medias, que son las que sostienen con sus impuestos el grueso de los servicios públicos", ha incidido.

Mientras que el portavoz municipal de Cs, David Dorado, ha justificado el voto en contra de su grupo, entre otras cuestiones, en que "no se ha buscado devolver el esfuerzo que han realizado las clases trabajadoras y media en tiempos de crisis". Dorado ha recordado a Doblas que se ha rechazado la demanda de Cs de rebaja del 1,5% en el Impuesto de Actividades Económicas; la del 10% en la tasa de veladores; o la bonificación del 2% en materia de IBI para los vehículos ecológicos que aparquen en zona azul.

También ha reprochado el portavoz de UCOR, Rafael Carlos Serrano, a Doblas que no se hayan tenido en cuenta alegaciones propuestas por su grupo, como la bonificación del IBI para los parcelistas "que están pagando impuestos por servicios que no tienen". Serrano ha defendido que con las ordenanzas fiscales de 2019 "no vamos a conseguir que se cree empleo ni devolver el esfuerzo que han hecho los cordobeses antes de la crisis".

En muy distintos términos se ha pronunciado la coportavoz de Ganemos María de los Ángeles Aguilera, quien ha defendido que las ordenanzas fiscales para 2019 "llevan el ADN de Ganemos, el de la justicia, la equidad y la redistribución de la noticia". Ha destacado la bonificación del IBI a los propietarios de los Patios, así como la reducción del cien por cien de la tasa de cementerios para las exhumaciones de los represaliados de la Guerra Civil y el franquismo. No obstante, ha lamentado que no se pueda hacer nada respecto a aumentar la carga fiscal a los apartamentos turísticos para evitar que inunden el Casco Histórico.

La portavoz del PSOE, Carmen González, también ha destacado la bonificación del 95% del IBI a los propietarios de los Patios que incluyen las ordenanzas y ha insistido en que se han diseñado con "criterios de progresividad fiscal, con ayudas y con posibilidades para los cordobeses a la hora de pagar sus impuestos y tasas".

Finalmente, la edil de Hacienda ha reprochado las posturas de los grupos de la oposición insistiendo en que "se han solicitado sólo rebajas, pero olvidan que las ordenanzas fiscales forman parte del capítulo de ingresos de los próximos presupuestos municipales, que hoy se abren y de los que hay que cerrar su capítulo de gasto. Estas ordenanzas lo que hacen es garantizar un presupuesto en los que prima el interés general".

Este debate se ha producido después de que la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, haya abierto la sesión plenaria insistiendo en la "repulsa y condena" del Ayuntamiento al asesinato de la joven zamorana Laura Luelgo, encontrada muerta y semidesnuda en tierras onubenses. “Cuando se plantea suprimir una ley como la de violencia de género, hechos como los que ocurrieron ayer hacen todavía más imperioso contar con una norma que evite y deje de provocar víctimas como Laura”, ha puntualizado la alcaldesa, quien ha recordado uno de los últimos tuits de la joven profesora que hacía referencia a la violencia contra la mujer: “Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo, ese es el problema”.