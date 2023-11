El Pleno de Córdoba pide a la Junta poner en marcha el centro de crisis 24 horas para las víctimas de violencia de género

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado, con el voto a favor de PP, Hacemos Córdoba y PSOE y, un año más, el voto en contra de Vox por considerar que la violencia "no tiene género", una moción con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. En la moción, los grupos políticos han acordado pedir a la Junta de Andalucía la implantación efectiva en todas las provincias andaluzas de los centros de crisis 24 horas para la atención integral a las víctimas de violencia sexual, así como instar a las administraciones a que aumenten el presupuesto en la materia y al ocio nocturno a crear un protocolo de actuación ante las agresiones sexuales.

El acuerdo ha sido llevada al Pleno por los grupos de izquierda, que han destacado que este año 2023 "está siendo especialmente grave", con 51 mujeres asesinadas en España, 17 en Andalucía, siendo la comunidad autónoma donde más mujeres han sido asesinadas, una de ellas en Córdoba. Para los grupos políticos esta cuestión "nos debe hacer reaccionar y debe de ser razón suficiente para que desde todas las administraciones se realicen medidas preventivas desde la educación, porque las violencias que sufrimos las mujeres no son algo esporádico, no son discusiones matrimoniales, no es violencia intrafamiliar y no se deben minimizar ni negar".

Las estadísticas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen centrar la atención en la bajada de edad de las victimas. Ejemplo de ello son las 46 menores de 18 años protegidas por el sistema VioGén, habiendo pasado de 2,07 a 5,53 en el año 2023 de mujeres jóvenes protegidas y han destacado que la aplicación de las leyes en el país "es deficiente".

Por esta razón, una atención integral y adecuada "es imprescindible", para lo que el Ayuntamiento de Córdoba considera que son "fundamentales y necesarios" los centros de crisis 24 horas, uno en cada provincia, que deberían estar en marcha antes del 31 de diciembre de 2023, para lo cual el Gobierno deEspaña transfirió mas de 9 millones de euros a la Junta de Andalucía y que en la actualidad no se encuentran en tramitación en ninguna de las ocho provincias andaluzas.

Desde el Ayuntamiento de Córdoba se ha acordado instar al Gobierno Central y Autonómico a ampliar las partidas presupuestarias para luchar contra esta lacra, así como la implementación del contenido del Pacto de Estado contra la violencia de género y se ha comprometido a colocar simbología (banderas, pancartas…) visible contra la violencia a las mujeres en Capitulares y cinco minutos de paro el 25N. Se ha aprobado, también, la supresión en toda la documentación institucional municipal del lenguaje sexista, la negociación con el sector del ocio nocturno la implantación de protocolos de actuación ante las agresiones sexistas y la formación de su personal, valorar la situación habitacional para las víctimas.