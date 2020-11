El Pleno de Córdoba saca adelante el proyecto para el uso de los remanentes

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado el destino de 14 millones de euros de remanentes de ejercicios anteriores de los que dispone Córdoba y que se centrarán en la recuperación social y económica de la ciudad tras el covid-19, en una sesión extraordinaria celebrada este viernes. Los otros tres millones de euros quedarán a la espera de un destino entre las empresas públicas municipales.

El acuerdo sobre el uso de remanentes ha sido aprobado por el PP, Ciudadanos, PSOE, Podemos e IU, mientras que Vox, que no lo apoyó en un principio, tampoco lo ha obstaculizado y se ha abstenido durante la votación.

El teniente alcalde de Hacienda y Urbanismo, Salvador Fuentes, ha detallado el expediente de modificación de créditos que dará la posibilidad de poner en carga los recursos y ahorros del Ayuntamiento "que van en dos grandes líneas que eran vitales: salir al paso de quienes más lo necesitan y buscar la posibilidad de ayudar a los pequeños y medianos autónomos", según ha detallado.

Los tres millones que quedan por definir servirán "de colchón" a empresas como Aucorsa, Cecosam y Sadeco "están ahí y no se van a tocar, todos decidiremos a qué cuantía y a qué empresas irán", según ha defendido Fuentes ante las críticas de Vox.

El consenso a los que han llegado los cinco partidos ha abierto "una vía de comunicación" entre el cogobierno y la oposición. Sin embargo, a la oposición no deja de preocuparle la ejecución del proyecto y los pocos detalles que hay sobre cada apartado del mismo.

El proyecto

Como ya se había adelantado, el proyecto incluye un total de cinco millones de euros para ayudas directas a los bares, restaurantes, comercios, empresas y negocios de los sectores más afectados por la crisis del covid-19, una de las cuantías más importantes.

La cuantía destinada a las pequeñas y medianas empresas supone un 29,5% de los remanentes disponibles. En total, 4,5 millones se destinarán a una gran convocatoria de subvenciones para las empresas que han limitado su actividad o directamente han tenido que cerrar sus puertas. Los otros 500.000 euros se destinarán a un bono para impulsar al comercio de cercanía con incentivos al consumo local y "reflotar los barrios".

Una línea también irá destinada a las empresas públicas municipales con una partida de tres millones de euros, especialmente para Aucorsa, que quedan aún por definir. Mientras tanto, 900.000 euros para Sadeco y 100.000 para Cecosam sí se destinarán en configurar un plan de empleo en ambas empresas.

Un total de 1,8 millones de euros se destinarán a las políticas relacionadas con Servicios Sociales. En concreto, un millón de euros serán para ayudas directas de emergencias, 300.000 euros para incrementar las ayudas al alquiler y 500.000 para acortar la brecha digital en todas las etapas del ámbito educativo.

La reactivación económica llegará, también, a través de la inversión en sectores que sí han podido seguir trabajando, según ha detallado el alcalde. Así, medio millón de euros se dirigirán a la compra de filtros HEPA para colegios públicos, así como purificadores de aire. En materia deportiva, un plan de inversión de reposición en instalaciones deportivas contará con 500.000 euros, 300.000 euros serán destinados a arboledas y 700.000 euros serán para la inversión de infraestructuras en colegios, incluyendo obras previas a la climatización y mejora del sistema eléctrico.

Un total de dos millones se gastarán en obras generales en los barrios y otros dos millones de euros serán para parques y zonas verdes y "mejorar la habitabilidad en la ciudad". Un plan de empleo joven supondrá la inversión de 200.000 euros y la contratación de un servicio para atención telefónica en el Ayuntamiento un total de 100.000 euros.

La posición de Vox

Vox no ha apoyado el acuerdo pero tampoco lo ha obstaculizado. Su portavoz en el Ayuntamiento, Paula Badanelli, ha expresado de que "es cierto que Vox no ha llegado a un acuerdo, no porque no estemos de acuerdo con el fondo sino con la forma porque puede llevar a engaños, la verdad es que estas ayudas llegarán muy poquitas y no sabemos cuándo", ha criticado.

Paula Badanelli ha asegurado de que es "evidente que muchas de estas cosas no van a poder ser llevadas a cabo" y las ha calificado como una "campaña de propaganda más" del cogobierno.

Pero el temor de que el PP y Ciudadanos no lleven a cabo estas promesas no es solo de Vox. La oposición ha expresado también su preocupación por la ejecución de estas medidas. De hecho, la concejala de IU, Amparo Pernichi, ha calificado el sí de su partido como un "acto de fe". Con la propuesta, el PSOE asegura sentirse "cómodo" pero sí afirman que estarán "muy vigilantes" de que no haya promesas que no se lleven a cabo.