El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba desatasca inversiones que suman 5,2 millones de euros

En tiempo récord, en apenas dos minutos, en el que ha sido quizás el Pleno más corto del presente mandato, la Corporación municipal ha desatascado inversiones que estaban en stand by por reparos de la Intervención y que suman 5,2 millones de euros repartidas entre las empresas municipales Aucorsa, Sadeco y Vimcorsa.

El levantamiento de los reparos ha salido adelante con los votos a favor del PSOE, IU y Ganemos Córdoba y las abstenciones del resto de grupos –PP, Cs y UCOR–. En una sesión sin intervenciones ni debates, la última sesión del año, en concreto se ha levantado el reparo de la interventora municipal a 1,5 millones de euros de los siete que Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha previsto en las inversiones financieramente sostenibles (IFS) para la compra de vehículos de recogida selectiva de residuos. La interventora entendía que los vehículos incluidos en el expediente de esas inversiones no se correspondía con los vehículos comprados.

También el Pleno ha levantado el reparo a inversiones financieramente sostenibles por valor de casi 2,5 millones de euros correspondientes a Viviendas Municipales de Córdoba (Vimcorsa) destinados a actuaciones de climatización en sus viviendas de alquiler. En este caso, la interventora entendía que dicha inversión no era la adecuada para esas actuaciones.

Mientras que los 1,2 millones de euros, de transferencia de capital del Consistorio a la empresa municipal Autobuses de Córdoba (Aucorsa), a los había puesto reparo también la Intervención municipal, no tenía nada que ver con las inversiones financieramente sostenibles sino que es un montante económico proveniente del Gobierno central y destinado como anticipo a sufragar el déficit del transporte público. Los grupos de la oposicion en el Ayuntamiento se quejan de que el gerente de la empresa municipal, Juan Antonio Cebrián, pidiera la subvención sin comunicárselo al consejo de administración de la misma.

“Con las inversiones financieramente sostenibles se contará con medios adecuados y no con los excedentes de otras ciudades”, ha apuntado la edil de Hacienda, Alba Doblas, refiriéndose a los autobuses comprados para Aucorsa por el anterior gobierno local del PP y procedentes del Consistorio madrileño, alguno de los cuales sufrieron incendios el pasado año.

“Este Pleno no es más que la demostración de la chapuza continua de este gobierno municipal, que se ve obligado a levantar continuamente reparos de la Intervención por no hacer bien su trabajo”, sentenció el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes. “No suponen inversiones nuevas, sino que se ha tratado de levantar tres reparos de Intervención a tres chapuzas”, ha añadido.

Fuentes ha encontrado respuesta en el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, quien ha insistido en que en el Pleno “el equipo de gobierno ha conseguido sacar adelante una serie de inversiones que suman más de diez millones de euros para el próximo año y que reflejan el trabajo llevado a cabo por este Ayuntamiento para aprovechar el superávit del pasado año”.

Aumente ha añadido que “este Pleno era fundamental y era urgente, porque si no de otra forma el dinero iría a parar a amortizar deuda y sería siempre en perjuicio de la ciudadanía de Córdoba. No ha habido debate porque el PP no ha querido tener debate y se refugian siempre en informes de la Intervención cuando la Intervención lo que hace es adecuar los expedientes a una normativa que es muy estricta por la legislación del Gobierno Rajoy”.