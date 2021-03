La Plataforma Cordobesa contra la Violencia reivindica el Día de la Mujer Trabajadora

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres le ha puesto el prólogo a las celebraciones del 8 de marzo con un acto en las Tendillas en el que se ha intercalado la actuación musical de Nameless, un grupo musical de Puente Genil, con la reivindicación por boca de colectivos miembros de la plataforma. El acto se ha celebrado guardando las pertinentes medidas de seguridad a las que obliga la pandemia, algo que se ha recalcado durante el encuentro. "Hoy reivindicamos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y, pese a quien pese, y a quien pretenda que este día desaparezca a través del 8-M o del Día de la Mujer no, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora", ha sentenciado la vicepresidenta de la plataforma, María Gómez.

Gómez ha puntualizado que reivindican a la mujer trabajadora "porque partimos desde la desigualdad, porque no tenemos todavía un salario igualitario ni una igualdad real". La vicepresidenta de la plataforma ha destacado que el acto también es una manera de celebrar "las muchísimas cosas" que las mujeres han conseguido a través de la historia. "El 8 de marzo es un día de celebración, pero por supuesto es un día de la clase obrera, de la mujer trabajadora, no es el día de las cayetanas, ni de las burguesas, ni de las pseudoburguesas, ni de las explotadoras que explotan a hombres y a mujeres", ha matizado.

La vicepresidenta de la plataforma ha insistido en que se trata de un día que "aunque quieren que desaparezca, para nosotros no desaparecerá, ni para las amas de casa, que estamos trabajando toda nuestra vida sin un salario sin reconocimiento alguno; es el día de e las jornaleras, de las maestras, de las sanitarias...de todas la que buscan trabajo y no lo consiguen. Sé que hay muchísimos hombres en esas condiciones, pero nosotras siempre estamos más explotadas y más humilladas", ha puntualizado.

Gómez ha anotado las diferencias que van a existir entre las celebraciones del pasado año y las de este. "Es diferente, no se puede convocar masivamente a la gente", ha destacado, para recordar que mañana la plataforma Nosotras Decidimos llevará a cabo un acto en la Plaza de las Tres Culturas, una concentración controlada también con sus espacios de seguridad "y no será una manifestación masiva. Creemos que tenemos que estar en la calle, hemos visto perfectamente como han salido a manifestarse todas las personas que lo han considerado oportuno y no ha habido tanto revuelo como con las manifestaciones por el 8-M; con nosotros parece que se está formando mucho revuelo cuando creemos que lo vamos a hacer lo mejor que podamos, pero consideramos que es un día que tenemos que estar en la calle", ha insistido.

La vicepresidenta de la plataforma ha incidido en que desde el colectivo consideran "muy mal" que en otras comunidades autónomas se hayan prohibido las manifestaciones. "Creemos que es una clave más de discriminación y, además, machacando al 8-M, al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ellos pretenden es que este día desaparezca, ese es su fin, pero nosotras no vamos a consentirlo, no nos van a silenciar, aunque lo vayan disfrazando de 8-M o de Día de la Mujer y esperamos que las próximas generaciones sigan el camino", ha apuntado.

Otra integrante de la plataforma, Dulce Rodríguez, ha coincidido con Gómez en que la concentración de las Tendillas se ha desarrollado "por la igualdad. También conmemoramos los logros que a lo largo de la historia ha conseguido la lucha de las mujeres, cuando luchamos lo hacemos para el conjunto de la humanidad". Para añadir que "es una auténtica barbaridad lo que estamos escuchando los últimos días en los medios de comunicación y jamás se ha conseguido un logro sin las reivindicaciones de las mujeres o sin las reivindicaciones de la clase trabajadora". Rodríguez se ha dirigido a los presentes en el encuentro para destacar que Nameless, a través de sus letras, reivindica las injusticias que sufren las mujeres.