La Plataforma Aeropuerto Ya denuncia que AENA ha impuesto limitaciones de navegación al aeródromo de Córdoba

La Plataforma Aeropuerto Ya ha denunciado que el gestor aeroportuario estatal AENA ha impuesto tres "limitaciones técnicas" para la navegación en el aeropuerto de Córdoba desde enero "que tiran por tierra el trabajo promocional de las administraciones local, provincial y regional, así como por la propia AENA para atraer aerolíneas a nuestra ciudad".

La plataforma ha denunciado este martes 26 de marzo que AENA ha publicado tres boletines Notam (Notice to airmen o aviso para navegantes) en los que anuncia que el de Córdoba es un "aeródromo cerrado a operaciones nocturnas", que el tráfico instrumental no está autorizado y que el aeropuerto no está disponible "para aeronaves comerciales de pasajeros más pesadas de 15 toneladas excepto vuelos de estado y medicalizados".

Para la organización, "estas tres limitaciones han supuesto un paso atrás de varios años en la posibilidad de acoger vuelos comerciales, además de limitar notablemente las posibilidades de las escuelas de vuelo que acoge nuestro aeropuerto de trabajar fuera del horario solar y se están renovando continuamente para mantenerlos en vigor, llevando más de tres meses el aeropuerto limitado".

"AENA no ha dado ninguna explicación a estas limitaciones impuestas a nuestro aeropuerto y que trasmiten el mensaje de que no se pueden acoger vuelos comerciales, mientras que si es para uso de la clase política la limitación no existe", ha asegurado el colectivo.

Por ello, la plataforma Plataforma Aeropuerto Ya ha recordado también que "toda la ciudad trabaja en la puesta en valor de las infraestructuras que nos colocan en una posición privilegiada en la cadena logística, pero AENA insiste en olvidarnos dentro de sus planes de mejora".