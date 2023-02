El PSOE llama en Córdoba a la movilización frente a la "mala" gestión de la Junta

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría (PSOE), ha pasado por Córdoba llamando a la movilización si la gestión de la Junta de los servicios públicos es mala. Lo ha hecho durante un acto con militantes socialistas en el que también han sido protagonistas los alcaldables del partido de los municipios cordobeses mayores de 20.000 habitantes, el alcaldable por la capital, Antonio Hurtado, y la secretaria provincial de la formación, Rafi Crespín.

Alegría ha destacado que la Junta de Andalucía ha recibido sólo para Educación más de 3.000 millones de euros desde que Pedro Sánchez gobierna la Nación, "pero es que este año recibirá más de 1.100 millones en financiación educativa desde el Gobierno de España; y tiene que cumplir con sus responsabilidades y que haya buenas infraestructuras y no cargar a los ayuntamientos responsabilidades que no son suyas. Que no nos engañen porque recursos tienen, pero es cuestión de prioridades", ha sentenciado.

Asimismo, ha insistido en que la Junta recibirá un 25% más de financiación autonómica este año, casi 25.000 millones de euros del Gobierno de España, "y espero que haga de ello un buen uso, y si no es así, salgamos a la calle a decirlo", ha sentenciado.

La ministra ha llamado también a apoyar a los sanitarios "en un momento en el que la Junta está procediendo a un recorte de facultativos, además de a un recorte de los servicios sanitarios; a esos que a las ocho de la tarde en plena pandemia aplaudíamos y que tanto hicieron entonces por todos". "Estamos en una legislatura complicada; nadie estábamos preparados para lo que nos ha ocurrido. Y eso lo saben bien los alcaldes y alcaldesas, que dieron lo mejor de sí mismos, en plena pandemia estando al lado de la gente", ha sentenciado.

Todo ello, según ha defendido, teniendo enfrente al PP, "al partido del No", que según ha destacado, se opuso a la gestión de las vacunas contra el Covid, a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, al Ingreso Mínimo Vital y a la reforma laboral, "que ha permitido tener a más de 20 millones de ocupados y retrotraer el desempleo a niveles de 2008".

Alegría ha insistido a los socialistas en que "es importante estar en la calle y hablar con la gente para que vean que somos uno de ellos, que el PSOE es el partido que mejor se parece a la sociedad, que no es sólo un eslogan. Explicar la hoja de servicio de nuestros alcaldes y alcaldesas y lo que queremos seguir haciendo".

Rafi Crespín y el municipalismo

Antes, Crepín ha defendido que el PP está desmantelando los servicios públicos de calidad en cada uno de los municipios de Córdoba, "servicios que este país tiene gracias al PSOE, igual que está desmantelando la ley de la dependencia". La secretaria provincial del PSOE ha denunciado que “a Moreno Bonilla se le cae la careta” de su “municipalismo de boquilla” con un incremento de los recursos económicos de la Junta a los ayuntamientos para sostener servicios públicos esenciales como dependencia y vivienda que no llega ni al 1% este año, muy por debajo del aumento del 5% del Gobierno de Pedro Sánchez en financiación local en el país.

Ha incidido en las medidas adoptadas por el Ejecutivo de España para “atender a la mayoría social”, como la subida de pensiones en un 8,5% y el nuevo incremento del salario mínimo interprofesional que sólo en la provincia cordobesa beneficiará a unas 90.000 personas. Ha comparado esta “sensibilidad” estatal con la acción de gobierno del PP en Andalucía “desmantelando servicios públicos de calidad en cada municipio” como la sanidad, y ha puesto como ejemplo el deterioro de la atención primaria en municipios cordobeses como Palma del Río y Montilla, donde hay movilizaciones ciudadanas y profesionales.

Antonio Hurtado y el empleo

El alcaldable socialista por Córdoba ha defendido que lo que más me preocupa de la ciudad Córdoba "y por lo que lo voy a dar todo cuando llegue a la Alcaldía es por que la gente tenga la oportunidad de encontrar un empleo". Hurtado ha insistido en que trabajará para que los jóvenes no se tengan que ir de Córdoba buscando oportunidades laborales y para "crear magnetismos que atraigan desarrollo" en campos como la logística y la industria cultural.

También ha puntualizado que con él en la Alcaldía Córdoba será referente en la toma de medidas para la lucha contra el cambio climático y que trabajará asimismo por el desarrollo económico y social de los cinco barrios de la ciudad que están entre los 15 más pobres de España. "Hay que darle una oportunidad de encontrar un empleo a las personas que allí habitan", ha apuntado. Finalmente, ha abogado por recuperar la Escuela de la Hostelería y crear una Escuela del Comercio, además de poner en valor la gastronomía cordobesa a través de una marca de calidad.