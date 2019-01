Piden a Ganemos, IU, Podemos y Equo que retomen el diálogo para la confluencia

Un grupo de activistas sociales –hasta el momento se han sumado 40– demanda a Ganemos, IU, Equo y Podemos que retomen las conversaciones de confluencia para las próximas elecciones municipales. Ese grupo, en el que se encuentra el exedil de Servicios Sociales de IU Rafael del Castillo y diversos profesores universitarios, entre otros, y que teme que en las municipales se repita el panorama de resultados de las autonómicas, insta a que esa confluencia no sea un acuerdo de las cuatro formaciones políticas, “sino que sea con la participación activa de los colectivos y movimientos sociales de la ciudad, así como con la población, organizada o no, que peor lo está pasando por las políticas neoliberales aplicadas por los distintos gobiernos estatales y autonómicos”.

Los firmantes insisten en que esperan con esta iniciativa “lograr una verdadera unión de los sectores sociales y políticos que reivindican la justicia social, la igualdad y la solidaridad”.

El grupo de activistas recuerda que hace escasos dos meses se anunció como definitiva la ruptura de las negociaciones entre Ganemos, IU, Podemos y Equo para presentarse, de forma conjunta, a las próximas elecciones municipales. “Se daba como por seguro que IU y Podemos se presentarían por un lado y Ganemos por otro. Desconocemos lo que hará Equo”. apuntan.

Los firmantes destacan que esta situación “nos parte el corazón y el voto a muchas personas que, aunque entendemos que hay diferencias políticas e incluso ideológicas entre los diferentes grupos, creemos imprescindible que todas las fuerzas, políticas y sociales, a la izquierda del PSOE puedan dar una respuesta ante la toma del poder real por parte de grupos que no se presentan a elecciones, pero que hipotecan presente y futuro de la ciudadanía a través de representantes políticos en instituciones que hacen de marionetas suyos”.

Y alertan de que vienen tiempos duros en los que “necesitaremos capacidad de resiliencia y trabajar de forma unitaria” para revertir la situación social “de cada día más familias, para quienes la forma prioritaria de conseguirlo es ser conscientes de que la solución está en sus manos”.

El grupo de activictas insiste en que debe entenderse que la conformación de un proyecto así requiere un diálogo horizontal y desde abajo y no ser una mera suma de siglas teledirigida desde cúpulas políticas. “La experiencia política nos demuestra que las uniones no pueden hacerse por decreto; los pactos por arriba no funcionan, las alianzas vertebradas desde la base sí. Empecemos a dialogar de inmediato para evitar llorar en futuras noches electorales por no tener alternativas desde la gente que lo pasa peor, que han de ser actores principales de ese cambio y no tener que asirse a mensajes xenófobos, racistas y llenos de odio”, puntualizan.

Están convencidos de que la propuesta que hacen requerirá del esfuerzo de las militancias, “aportaría una herramienta para convertir la preocupación en ilusión, y demostraría que lejos de cundir el miedo, estamos en disposición de luchar por una vida digna”.