Al final estamos haciendo más cosas de las que imaginábamos y yo no sé si eso es lo que ha provocado que la cosa se esté complicando o se está complicando porque hemos dejado de hacer las cosas que deberíamos hacer, y no sé si me estoy explicando, que seguramente no, pero seguro que muchos entienden lo que quiero decir. Le podemos echar la culpa a quien queramos, que en eso somos especialistas y en mucho más, a los que queramos, al presidente de la Junta, del Gobierno o de la comunidad de vecinos, al alcalde de turno, al concejal o al bombero de la esquina, a quien queramos, pero que si ahora estamos como estamos con la maldita plaga esta es por culpa nuestra y no hay que darle más vueltas, porque la cosa es tal cual. Porque es verdad que los españoles somos de cumplir las reglas, y llevamos más las mascarillas que nadie, sí, es verdad, pero también es verdad que todo lo hacemos a medias, solo a medias.

Que nos dicen que sólo podemos ir a 120 por las autovías, nosotros bajamos el pie del acelerador, es verdad, pero vamos a 125 o a 130 cuando vemos que no hay radares, porque somos así, y eso no hay quien lo niegue. Pues con esto estamos actuando de la misma manera, y el problema es que no se puede actuar así, pero de ninguna de las maneras, que solo se pueden hacer las cosas de una manera, como nos dicen, y no como nos dé la gana a nosotros. Y no sé si me estoy explicando, que es que me pongo a hablar de esto y me acelero, pero mucho, hasta más de la cuenta, me parece a mí. Pero es que no puede entender que haya gente tan poco responsable, y que no piense en los demás.

Pues como mis amigos y yo sí somos responsables y pensamos en los demás, porque es así, ayer decidimos que no nos íbamos de perol a Los Villares, aunque dieran permiso, porque al final nos iba a ser imposible dejar de estar con unos y con otros, porque todos conocemos a alguien, y al final una cosa trae la otra, y ya saben lo que les digo, que a todos nos ha pasado. Que sí, que esta maldita enfermedad nos da en lo que más nos gusta, alternar, es así, pero por eso hay que ser más responsables que nunca.

Y no solo pensando en nosotros, también en nuestros familiares, en nuestros mayores sobre todo, y en todo el mundo, que esta enfermedad no respeta a nadie. En fin, que me gustaría escribir de otra cosa, pero que no ha podido ser, así que nos toca esperar, que ojalá mañana cambie el asunto y estemos hablando de otra cosa. Pero mientras tanto, eso, a ser responsables y a pensar con la cabeza. Y que esto pase lo antes posible, y si es mañana, mejor.