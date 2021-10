Palomo Spain convierte el Paseo del Prado en un gran patio cordobés

El madrileño Paseo del Prado evocará este jueves 7 de octubre la esencia de los patios cordoboses durante el desfile en el que el diseñador Palomo Spain presentará Córdoba Otoño-Invierno, su decimotercera colección.

Se trata de un ejercicio de introspección en el que Alejandro Gómez Palomo "estudia los antecedentes y evolución de su firma", concluyendo en una colección homenaje a sus raíces y un imaginario creativo que refleja el fruto de la intersección de las culturas Romana, Árabe, Judía y Cristiana.

Tal crisol de culturas suponen para el diseñador "un reflejo de su propia trayectoria", en cuya andadura ha experimentado su propia intersección cultural, celebrando la diversidad e inclusividad.

La pieza musical del desfile Palomo Spain, creada para la ocasión y dirigida por Valter Sivilotti, será interpretada por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid y como tendrá como pianista solista a la cordobesa María Dolores Gaitán.

El diseñador quiso que el desfile fuera en Córdoba

El diseñador quiso que el desfile se celebrara en Córdoba. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha insistido en que Palomo Spain le pidió al Ayuntamiento 500.000 euros para hacer el desfile en el Puente Romano "y creo que era una cifra tremendamente excesiva por lo menos para Córdoba. Si ha encontrado quien le pague esa cifra o una cifra parecida en otro sitio, me alegro, pero desde luego nosotros no podíamos afrontarla".

Bellido ha insistido en que cree que no son los tiempos para afrontar ese tipo de gastos. "Y luego afortunadamente había otro diseñador cordobés que lo hacía de forma gratuita y con carácter benéfico". El alcalde se refería a la firma Silbon, que llevó a cabo ese desfile en el Puente Romano hace unos días

El regidor ha añadido que "entre tener que afrontar un patrocinio que creo que además en cualquier caso no hubiera pasado ninguno de los filtros ni de asesoría jurídica ni de valoración de mercado y hacer otro que, en este último caso no éramos patrocinadores, sino que nos pidieron el permiso para realizarlo, francamente no nos íbamos a gastar ni 200.000, ni 300.000 ni 500.000 euros en un desfile de moda".