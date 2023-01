Pacientes con enfermedades raras critican la falta de adaptación del Hospital Reina Sofía a personas con movilidad reducida

La Federación Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras (Craer) ha criticado este martes "la falta de accesibilidad de las consultas" del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, la cual, a su juicio, perjudica a las personas con movilidad reducida.

Ello, según ha informado en una nota la presidenta de Craer, Rosa García, afectó el pasado miércoles una paciente aquejada de postpolio, una enfermedad rara que la obliga a utilizar una silla de ruedas para sus desplazamientos, y que acudió a una consulta de Ginecología en el centro hospitalario, "pero no pudo acceder por sí misma a la camilla de exploración por no estar ésta adaptada y por no contar con una grúa adecuada para el traspaso de la silla a la camilla".

De hecho, el propio informe médico recoge que "fue necesario avisar a dos celadoras para pasar a la paciente de su silla de ruedas a la de exploración mediante una grúa que tuvieron que ir a buscar a la sexta planta del hospital. Sin embargo, no se pudo utilizar la grúa porque el arnés no tiene las medidas necesarias".

Finalmente, "entre las dos celadoras y el personal de consulta, en este caso la médica, otra facultativa y una enfermera, en total cinco personas, la paciente pudo ser trasladada de la silla de ruedas a la camilla", cuando "el traslado podría haberse hecho por sus propios medios si la consulta hubiera estado adaptada o hubiera contado con una grúa adecuada".

Respuestas del Hospital

Ante ello, fuentes del Hospital Universitario Reina Sofía han dicho que, "en primer lugar, el hospital lamenta las incomodidades ocasionas a la paciente que se expresan en el comunicado enviado por la Federación Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras".

En cuanto a lo ocurrido con la paciente, desde el Reina Sofía han señalado que "circunstancias especiales y excepcionales dificultaron el uso de una grúa para su traslado a la camilla durante su atención en consulta", por lo que desde el hospital se agradece "a los profesionales la atención prestada" ante tal situación.

Finalmente, el Reina Sofía ha asegurado que continúa "mejorando la accesibilidad de sus instalaciones, y un ejemplo de ello es que cada uno de sus edificios cuenta con itinerarios de movilidad reducida correctamente señalizados, además de grúas y otros equipamientos para hacer viables traslados y desplazamientos de pacientes con movilidad reducida y circunstancias especiales".