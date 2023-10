El PSOE pide al alcalde de Córdoba que retrase a medianoche el cierre de los Jardines de Orive

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha reclamado al alcalde de la capital, José María Bellido, que retrase el cierre del Parque Orive a medianoche en lugar de a las 20:00 como ha decretado, una medida que, ha asegurado, “coarta la libertad de los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba, de los niños que van por las tardes a jugar a ese espacio y de las personas que pasan de calle a calle atravesando ese parque”.

Para Romero, “Bellido siempre opta por la decisión fácil en lugar de disponer de policías locales suficientes para estar presentes y patrullar por ese parque para que los ciudadanos se sientan con la seguridad y las garantías suficientes para disfrutar de ese espacio en el centro de Córdoba”.

“Bellido siempre va a lo cómodo; recortar derechos a los ciudadanos en lugar de gestionar, trabajar y blindar esos derechos y vigilar que no se desarrollen botellonas u otras actividades no lícitas”, ha abundado el edil, que ha agregado que “los cordobeses y cordobesas no podemos permitirnos carecen de un espacio de esparcimiento, por lo que le pedimos al alcalde que cambie su decisión y permita que esté abierto al menos hasta las 12 de la noche, una hora normal y corriente al igual que rige en el resto de espacios de la capital”.