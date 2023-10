El PSOE lamenta el "perjuicio" de Educación a 46.000 alumnos de Córdoba tras un mes sin actividades extraescolares

La secretaria de Educación de la CEP del PSOE de Córdoba, Carmen González, y la concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal han criticado este miércoles la “nefasta gestión” que el Gobierno Andaluz ha hecho de este curso escolar que ha dejado durante un mes sin actividades extraescolares -que han comenzado este 11 de octubre- a cerca de 46.000 alumnos y alumnas en toda la provincia.

A su juicio, ha originado un “perjuicio a los niños, a sus familias y a los trabajadores de las empresas del sector por su falta de planificación”, por lo que ambas aducen que “la solución anunciada por la Junta llega tarde y mal”.

Carmen González ha recordado que el nuevo curso escolar “ha sido uno de los más caros que puedan recordar las familias andaluzas ya que, la vuelta al cole ha costado este año alrededor de 400 euros más por niño o niña, debido a que el Gobierno del PP de la Junta de Andalucía acordó subir las actividades de Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares un 8,7% por tercer año consecutivo”.

Con respecto a las actividades extraescolares, la también edil en el Ayuntamiento de Córdoba ha informado que han subido un 4,16% pasando a costar 17,51 euros por mes y actividad, con lo que se han encarecido 1,41 euros en dos años más en la cuota mensual.

“Pese a ello, y para sorpresa del profesorado, alumnos y familias, estas actividades extraescolares, que debían haber comenzado en octubre como desde hace 21 años que se vienen realizando, aún no han arrancado, y el anuncio realizado por la Consejería de que comenzarían entre hoy y después del Puente del Pilar llega tarde y mal”, ha lamentado González, quien lo ha puesto como un ejemplo más de la “nefasta gestión Moreno Bonilla y del PP, que ha dejado a los niños y niñas andaluces sin actividades extraescolares durante un mes, generando graves problemas en la conciliación familiar y provocando pérdidas económicas y laborales a las empresas del sector y a los profesionales que atienden estos servicios”.

Según datos de Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y de Ocio (Aaeeco) aportados por la socialista, son más de 700 las entidades en toda Andalucía afectadas por este retraso y un total de 7.000 profesionales.

“La falta de planificación y el caos en todo lo que ha tenido que ver con el inicio de este curso ha traído como consecuencia la paralización de este servicio, que hay que recordar que está recogido en el Decreto de Apoyo a las Familias Andaluzas aprobado por un Gobierno socialista en abril de 2002, en el que se establece este servicio complementario como un pilar para poder conciliar la vida laboral y familiar fuera del horario lectivo”, ha considerado.

Sin conserjes

Por su parte, Isabel Bernal ha lamentado las carencias que sufren los alumnos en la capital en este inicio de curso donde “aún no hay conserjes en todos los centros educativo, no se han atendido, al menos, las urgencias de mantenimiento en todos los centros, y las actividades extraescolares organizadas por la Consejería de Educación se han demorado un mes y lo que tenemos es la promesa de que arrancarán entre hoy y después del puente”.

Para Bernal, “la palabra que define la realidad de la gestión de Consejería de Educación y del Ayuntamiento es ineficacia”, y ha afeado que “cuando la administración no cumple con los tiempos establecidos y como en este caso, no considera que el curso empieza en septiembre y que los niños y niñas necesitan para el comienzo de curso, los conserjes, el mantenimiento urgente y sus actividades extraescolares correspondientes, es que gestores y ciudadanos tienen diferente vara de medir y no juegan en la misma liga”.

La edil ha abundado en que la demora en el inicio de las extraescolares “tiene sus consecuencias en los trabajadores y las empresas del sector que contaban con ese sueldo para el mes de octubre, lo que ha afectado notablemente a las contrataciones; y para las familias que contaban con una organización en la que por las tardes tenían actividades extraescolares para su hijos e hijas, con lo que eso lleva para la conciliación familiar”.