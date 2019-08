El PSOE tilda de “acto de marketing” la propuesta de ordenanzas de PP y Cs

El equipo de gobierno del PP y Cs ha diseñado una propuesta de ordenanzas fiscales para 2020 con una “bajada masiva de impuestos” que supone, según el alcalde de la ciudad, José María Bellido, “un ahorro para los cordobeses de entre seis y siete millones de euros; de 23 euros al año de media para cada cordobés; y de más de 60 euros de media para las familias”.

Las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. La concejal del PSOE Carmen Victoria Campos ha insistido en que “en el grupo municipal socialista no se tiene conocimiento de ninguna propuesta formal de nuevas ordenanzas, por lo que [la presentación de la misma a los medios] se trata de un acto más de marketing y de puesta en escena al que ya nos tiene acostumbrados el nuevo alcalde desde que tomó posesión de su cargo hace mes y medio”.

La edil ha señalado que “Bellido prometió una propuesta de ordenanzas fiscales antes del 31 de julio y, como ya suponíamos que pasaría, no ha cumplido su promesa, toda vez que lo que el alcalde ha presentado, son unas llamadas claves, que no sabemos a qué supuestos concretos se refieren, ni lo más importante, a quiénes beneficia o a quién perjudica”. Además, Campos ha defendido que ha defendido que “el impacto de una bajada de impuestos no afecte a unos servicios públicos de calidad que necesita Córdoba, porque en esta ciudad no se va a permitir que vuelvan a salir ardiendo los autobuses públicos en las calles”.

Campos ha reclamado al alcalde que, “junto a la propuesta formal de ordenanzas fiscales, esperamos que se nos remita la memoria económica que justifique cómo se llega a esa estimación de reducción de seis a siete millones de euros y cómo afectaría la misma al capítulo de gastos”. Al respecto, ha avisado que “su propuesta de echar mano de los fondos de tesorería es una auténtica barbaridad, porque no estamos hablando de una cuestión de tesorería, sino presupuestaria, y por lo tanto esa memoria debe reflejar los gastos que se pretenden reducir”.

También ha hablado sobre el asunto la anterior edil de Hacienda y ahora viceportavoz municipal de IU, Alba Doblas, quien ha vuelto a insistir en que la propuesta de ordenanzas fiscales “no favorece a todas las familias, si no que sólo se trata de una trampa y una mentira, ya que la bajada de impuestos únicamente afecta a una minoría, como ocurre, por ejemplo, con la bajada del 3% del IBI de Rústica, ¿quién tiene en Córdoba una finca?”, se ha preguntados.

Doblas, como el PSOE, también se ha referido a la afirmación del alcalde en la que defendía que hay margen de maniobra para la bajada de impuestos, “ya que hay un fondo de tesorería de 148 millones de euros”. “Ese dinero es para inversiones y no se puede utilizar para gasto corriente y, por consiguiente, para un buen funcionamiento del propio Ayuntamiento. Reto al señor Bellido a que saque esos ocho millones que dice que va ahorrar de esos 140 millones de la caja. Que diga que ese dinero sí se puede emplear en el gasto corriente de este Ayuntamiento, porque el gasto corriente sólo viene de ingreso corriente, como el de los impuestos”, ha puntualizado la anterior teniente de alcalde de Hacienda, para añadir que “el dinero que el señor Bellido quiere quitar a este Ayuntamiento para beneficiar, exclusivamente, a los suyos, es el que garantiza el funcionamiento diario de este Ayuntamiento, y lo está poniendo en riesgo”.

“La bajada de impuestos anunciada para nosotros es insuficiente creemos que es mas ruido que nueces”, ha defendido la portavoz del grupo municipal Vox, Paula Badanelli. Desde Vox critican que “la bajada de impuestos de en torno a los 15 millones de euros que anunció José María Bellido va a quedarse finalmente en menos de la mitad”. “Nos entristece mucho que no haya medidas reales para las familias numerosas, más allá de las que ya existían con el anterior gobierno socialista, que se noten a fin de mes y que ayuden a que pueda incrementarse el consumo”, ha insistido Badanelli.