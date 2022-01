El PSOE denuncia que el gobierno municipal "se está cargando" la flota de Aucorsa renovada en el anterior mandato

El PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha asegurado que "no está dispuesto" a respaldar el presupuesto que el gobierno de PP y Cs ha aprobado para Aucorsa. Su viceportavoz, José Antonio Romero, ha considerado que estas cuentas "son pobres, irreales e incompletas”. Por eso el PSOE ha emitido un voto en contra durante la votación.

“El presupuesto sólo ha podido salir adelante con el voto de calidad del presidente de la empresa, Miguel Ángel Torrico, y gracias a la abstención de Vox, que se ha convertido en la muleta del PP. Todo un ejemplo de incoherencia de un partido que se ha pasado todo el año criticando la gestión en Aucorsa y ahora calla ante estas cuentas totalmente irreales”, ha detallado.

El edil socialista ha recordado que "por primera vez en muchos años, el presupuesto de Aucorsa no llevará un apartado de inversiones" y ha criticado que hasta el momento "no se han ejecutado las del 2021", por lo que añadido que a su grupo le "cuesta mucho creer que se gasten este año". “¿Qué puede haber peor que no gastar el dinero del que se dispone para mejorar la empresa? No lo pueden hacer peor”, se ha preguntado.

Romero ha indicado que en la práctica esto se traduce en que el alcalde, José María Bellido, y su equipo "han decidido no renovar la flota de autobuses".

“La apuesta que hizo el PSOE en el mandato anterior para renovar los vehículos se puede quedar en nada por la gestión que está haciendo el PP. Los autobuses van cumpliendo años y mucho nos tememos que en poco tiempo lleguemos a la misma situación que dejó el PP de Nieto, con Bellido como delegado de Hacienda. Entonces los vehículos salían ardiendo en plena calle”, ha anotado.

Otra de las razones por las que el PSOE ha mostrado su rechazo a las cuentas ha sido porque en ellas "no aparece recogido absolutamente nada de las previsiones necesarias para firmar el nuevo convenio con los trabajadores. Es una de las peticiones fundamentales de los sindicatos para conseguir la reducción horaria de la que sí disfrutan ya el resto de empleados públicos", ha afirmado el edil.

El concejal socialista ha alertado de las repercusiones que tiene la falta de personal en la calidad del servicio que presta Aucorsa en la ciudad.

“Ante este panorama no nos ha quedado más remedio que votar en contra. En otros momentos hemos votado a favor o nos hemos abstenido para intentar sacar adelante la empresa, pero los dirigentes del PP no quieren apostar por ella. Sí apostamos por Aucorsa en el mandato pasado, tanto por los trabajadores como por la renovación de la flota”, ha manifestado.

El PSOE también ha denunciado el hecho de que el gobierno de PP y Cs haya decidido no dar continuidad al Plan de Empleo de Sadeco en los presupuestos de esta empresa municipal.

“Estos contratos suponían una fuente de ingresos muy importante para familias que están atravesando por muchas dificultades en estos momentos, pero a los gobiernos de derechas esto no les importa. Nunca piensan en los que menos tienen. Sólo se preocupan de los que más tienen para bajarles los impuestos”, ha afirmado Romero.

El concejal también ha reprochado al alcalde que tampoco haya reservado ninguna partida en los presupuestos de Sadeco para renovar y mejorar su flota de vehículos. A su juicio, "se ha quedado a la espera de que el Gobierno de España venga a rescatarle de nuevo con los fondos Next Generation".