El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Córdoba solo ha gastado el 27% del presupuesto de este año

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha denunciado que el equipo de gobierno municipal solo ha gastado el 27% del presupuesto de este año hasta el 30 de junio. Ambrosio ha considerado que el cogobierno "sigue sin ocuparse de lo que se tiene que ocupar que es gastarse el dinero para reactivar la economía y dar la respuesta que espera la ciudadanía".

El hecho de que el Consistorio solo se haya gastado ese citado 27% en este primer semestre del año es para Ambrosio "un dato que nos preocupa especialmente" y ha recordado que se trata de una cuantía "muy parecida al año pasado pasado". A su juicio, "es injustificable que en un año tan complicado volvamos a tener las mismas circunstancias" y, además, refleja "ineptitud e incapacidad para generar una gestión eficaz que necesita esta ciudad".

La que fuera alcaldesa socialista de Córdoba en el anterior mandato ha indicado también que "este año no hay excusa", el alusión a los efectos de la pandemia durante el pasado ejercicio y, por ello, "es imposible de entender". El del PP y Ciudadanos, ha continuado, es "un gobierno que se ha convertido en mucho anuncio y poca realidad; son unos auténticos profesionales en buscar la excusa y su credibilidad está bajo cero".

En este punto, Ambrosio ha hecho referencia a la abstención que su grupo dio para que el cogobierno municipal sacara adelante los presupuestos y ha insistido en que "nos indigna que el dinero se quede en la caja porque dimos nuestra abstención y han demostrado que son muy poco de fiar".

En concreto, la edil del PSOE ha citado tres cuestiones incluidas en ese acuerdo para acordar las cuentas municipales: el cumplimiento de "una ejecución presupuestaria más eficiente, mejorar la gestión y garantizar la transparencia". Si embargo, ha afirmado que ninguna de ellas se está cumpliendo.

En el caso de remanentes, que se elevan a 17 millones de euros, ha criticado que no se haya convocado un pleno para su aprobación. Se trata de un dinero, según ha expuesto, que "llega tarde". "Este asunto merece seriedad y un respeto a los dineros de los cordobeses", ha añadido.

Mientas, en el caso de la gestión, Ambrosio ha asegurado que tampoco se está cumpliendo y como ejemplo ha indicado que "no están pagando a tiempo las facturas". En esta línea, ha lamentado que el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) tarde en pagar una factura en 300 días. "Se comprometieron en hacer algo para mejorar esto y no son de fiar porque no nos han demostrado que sean capaces de cumplir", ha reiterado.

La portavoz socialista también ha aludido a la transparencia, que tampoco se está cumpliendo en Capitulares y, por ello, ha exigido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, a que "imprima ritmo", al tiempo que ha reiterado que "tres meses después del acuerdo no estamos satisfechos con ese nivel de acuerdo".