El PSOE pide decoración y programación de actividades navideñas en el Casco Histórico de Córdoba

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha reclamado al gobierno local que incluya al Casco Histórico Patrimonio de la Humanidad de Córdoba en el plan municipal de decoración navideña de calles y en la programación de actividades para las próximas fiestas, una reivindicación que ha recogido de las asociaciones de vecinos y vecinas de la zona, que se sienten “abandonadas e ignoradas” por el Ayuntamiento de la capital.

La edil ha se ha referido a los problemas habituales que desde el PSOE han venido denunciando con respecto al Casco Histórico, como la “inseguridad de los vecinos y de los visitantes que se acercan, el estado de suciedad y dejadez por falta de mantenimiento pases por la calle que pases, y el abandono de un entorno que jamás en la historia hemos encontrado en el Casco Histórico Patrimonio de la Humanidad de Córdoba”.

A ello, ha sumado ahora “nuestra perplejidad y asombro al ver que vamos conociendo la programación que el gobierno local tiene preparada para esta Navidad, y clama al cielo que para nuestro casco Histórico no tiene programado absolutamente nada”.

“Ya no es que haga falta que nos llenen las calles del Casco Histórico con arcos con luces, pero sí una iluminación artística en una zona patrimonial y una decoración navideña acorde a ello, con elementos que nos puedan sorprender al recorrer nuestras calles”, ha afirmado González.

La edil ha agregado que “esta tarea no se puede dejar en manos de los residentes del Casco Histórico como están haciendo hasta ahora, y que sean ellos de forma voluntaria los que adornen sus fachadas y sus puertas para encontrar su barrio con un aspecto diferente al del resto del año, como hacemos en nuestras casas”.

Para la concejala, “nuestro Casco Histórico no significa nada para el Ayuntamiento, y el no va más es que no hayan programado nada nuevo, sino que lo poco que había, como la Zambobá en la Casa de las Campanas, parece que peligra”. “Estamos a tiempo para la decoración si hay voluntad y el Gobierno municipal quiere para dar respuesta a las demandas de los vecinos, que pelean por que su barrio sea algo vivo y no un parque temático”, ha indicado.

Por su parte, la presidenta de la asociación de vecinos La Medina, Lourdes Martinez, ha indicado que “no es no tengamos iluminación en Navidad, es que somos ignorados también en Semana Santa y Feria porque nunca somos objeto de un toque artístico por parte del Ayuntamiento como sí lo son otras zonas y barrios”.

Así, ha comentado que se han puesto en contacto con responsables del Gobierno local y que la respuesta ha sido negativa: “Nos sentimos ignorados en todos los sentidos, no sólo en decoración, sino también en otros aspectos, como seguridad y limpieza”.