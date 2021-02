El PSOE de Córdoba dice que quien cuestiona a Carmen Calvo por la base logística cuestiona la valía del proyecto

El PSOE de Córdoba ha salido al paso de las acusaciones a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, de adjudicar a dedo a la ciudad la base logística del Ejército defendiendo que "quien cuestiona a Carmen Calvo cuestiona la valía del proyecto que presentó Córdoba, y eso no lo vamos a tolerar", ha defendido el secretario provincial de los socialistas, Antonio Ruiz.

Ruiz ha insistido en que "la balanza se ha inclinado del lado de Córdoba" porque la ciudad ha presentado un proyecto "solvente" con muchas ventajas y que los criterios de la adjudicación se basan en los méritos del proyecto cordobés. "Se trata de un proyecto completísimo que atiende a todas las cuestiones necesarias para ello, en el que hemos estado unidos todas las administraciones, todos los agentes sociales y toda la sociedad cordobesa", ha puntualizado.

El secretario provincial del PSOE ha defendido que los socialistas cordobeses no van a tolerar que se ponga en cuestión ni "la valía" del proyecto cordobés ni que se ataque a la vicepresidenta por la adjudicación. "No se lo vamos a tolerar ni a otras ciudades candidatas ni a otras fuerzas políticas", ha aseverado Ruiz. "Poner en cuestión a Carmen Calvo me parece injusto e injustificado cuando Carmen Calvo a lo largo de toda su trayectoria ha demostrado y manifestado todo su enorme compromiso con Córdoba, con Andalucía y con España", ha apuntado.

Ruiz ha anunciado que desde la Diputación, de la que es presidente, van a promover una declaración institucional en la que se defienda la solvencia de Córdoba como sede de la base logística del Ejército. "Esperemos que todos los grupos políticos se sumen a ella", ha destacado.