El PSOE lleva al Pleno de Córdoba el "colapso" y el "caos" que sufre la sanidad pública andaluza

El grupo municipal socialista llevará al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba una moción "en la que se pone de manifiesto una situación que en estos últimos meses está afectando a muchísimos cordobeses y cordobesas", ha indicado la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio. Esa moción, que trasciende las competencias municipales, tiene por objeto poner remedio "al colapso" y al "caos" que está viviendo la sanidad pública andaluza por la pandemia, "y más especialmente la Atención Primaria". Ese remedio consta de cinco puntos, los pertenecientes al pacto que el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, le ha ofrecido al Gobierno andaluz para mejorar la sanidad pública.

Por un lado, en la moción se pide mayor financiación para el sistema sanitario público. El gobierno andaluz no tiene presupuestos aprobados, con lo cual el PSOE de Andalucía le ofrece su acuerdo para llevar adelante una modificación presupuestaria por valor de 400 millones de euros de manera que se pueda inyectar en el sistema sanitario público y pueda mejorar en estos momentos este sistema", ha indicado Ambrosio.

Por otro lado, se demanda la contratación "tanto de los 8.000 profesionales sanitarios que fueron despedidos como impedir que los 12.000 que están amenazados con marcharse en el mes de marzo se vayan". Ambrosio ha destacado que ya no solo se trata de contratar, sino también de estabilizar las plantillas. "No nos sirve de nada contratos de un día, de una semana como se están realizando, si luego eso no genera una estabilidad y una garantía en la prestación del servicio", ha apuntado.

Además, se pide el refuerzo de la Atención Primaria, "que es la base de nuestro sistema sanitario y fundamental para funcione para que funcione el resto del sistema"; y la modernización de la atención en materia de salud mental. "La salud mental es una de las caras visibles y de las consecuencias que está trayendo consigo esta situación de pandemia y necesitamos revisar esa estrategia dentro del sistema sanitario público", ha defendido. Finalmente, se pide actualizar el sistema público sanitario. "Queremos que ese debate que está afectando a muchísimos cordobeses se provoque también en el seno del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba para poder darle una solución al problema", ha insistido.

Más transparencia en los contratos menores

El PSOE también presentará otra moción al Pleno municipal de la próxima semana para volver a solicitar la mejora de la gestión y el cumplimiento de la transparencia en las contrataciones y "muy especialmente" la relativa a los contratos menores.

La concejal socialista ha recordado que el equipo de gobierno "se ha visto obligado a tener que modificar" la instrucción de contratos menores con la que venía funcionando desde principios del mandato, "fundamentalmente después de que se desvelara el caso Infraestructuras" con el objetivo de "corregir la mala praxis que se estaba llevando a cabo hasta ahora en muchas de las delegaciones municipales, organismos y entidades de este Ayuntamiento, donde se ha actuado hasta ahora al margen completamente de la norma". En la moción, el PSOE le insiste al equipo de gobierno del PP y Cs que es obligatorio publicar esos contratos en la plataforma de contratación del Ayuntamiento y en el portal de transparencia.

Todo ello, según ha dicho Ambrosio, cuando han sido reiteradas las solicitudes de la Intervención a la hora de que el equipo de gobierno le haga llegar los expedientes completos para cumplir con su función, la de fiscalización de las cuentas. "Estos dos asuntos que se venían incumpliendo son los que enmarcamos en esta moción que es fruto de esa modificación que ha hecho el gobierno obligado por las circunstancias", ha reiterado.

En el texto que irá a Pleno se le solicita al equipo de gobierno que, una vez que entre en funcionamiento la comisión delegada de contratación pública, "nos haga llegar a los grupos municipales los expedientes cuando estén tramitados, para que podamos conocer con quien se ha contratado, para qué se ha contratado y con qué criterios. No solo de las delegaciones del Ayuntamiento, también de las entidades y organismos municipales, para poder ejercer como grupo de la oposición nuestra labor de control político". También se le recuerda la "obligación de la publicación de estas contrataciones tanto en el perfil del contratante como en el portal de transparencia, dos actuaciones que hasta ahora en los contratos menores no se venían llevando a cabo".