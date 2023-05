El PSOE teme por la seguridad en Córdoba los días de Feria por "la falta" de Policía Local

"Nos preocupa mucho la seguridad que se puede dar en la semana de la Feria de Córdoba tanto en la ciudad como en la propia Feria, ya que a pesar de que hay 50 policías locales más que el año pasado, no hay ningún agente que se haya apuntado a la productividad". Así ha comenzado el portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Romero, su comparecencia ante los medios para denunciar que el alcalde de la ciudad, José María Bellido, "no ha hecho nada para evitar esta problemática en materia de seguridad".

"Es decir habrá los mismos policías locales por turno que cualquier día normal en la ciudad", ha añadido. Romero sentencia que "ante la pasividad del gobierno de Bellido, que no cumple con el pago de la productividad" los agentes han decidido no hacerla. El portavoz socialista ha defendido que "la incapacidad de gestión que tiene el actual equipo de gobierno del PP" puede provocar problemas de seguridad durante los próximos días. "Aunque estemos en feria, la Policía Local tendrá que seguir cubriendo a diario todas sus funciones: distritos, coches patrulla, medio ambiente, tráfico, atestados, el centro de mandos, etcétera", ha recordado.

Romero ha mostrado un escrito en el que el edil de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, y el intendente mayor de la Policía Local, se dirigen al área de Recursos Humanos "poniendo de relieve la necesidad de personal que tiene la policía para los días de feria. Les indican que al número de agentes que hay por turno hay que restarle los que están de baja, tanto por enfermedad común como por accidente de tráfico, los que están de vacaciones y los que están haciendo uso de sus días de asuntos propios.

“Al final quedan turnos irrisorios para una ciudad como Córdoba con gran afluencia turística en su mes de mayo”, ha lamentado Romero, quien ha destacado un párrafo del escrito que considera "especialmente preocupante": El que reza que, "por lo tanto, en la Policía Local de Córdoba existe un déficit de plantilla estructural, con el riesgo que supone hacer servicios con personal de policía por debajo de la ratio mínima de garantía. (…) Caso de alguna carencia de personal, y si ocurriera alguna incidencia, la responsabilidad sería muy grave, tanto a nivel de responsables funcionariales como políticos".

El portavoz socialista ha asegurado que "esto significa que tienen conocimiento de lo que puede ocurrir y no van a hacer absolutamente nada. Sabemos que quieren que los policías hagan horas extras pero para eso ellos tienen que querer. Nos comunican que ni saben a cuánto las cobrarían ni cuándo. Alguien se ha atrevido a decirles que aproximadamente dentro de un año. Por lo tanto, nos dicen que no las harán".

Romero ha destacado que el día que menos agentes habrá para toda la ciudad (incluida la Feria) será el martes 23. Sólo habrá 45 policías en el turno de noche, según ha referido. "La media, por lo tanto, será de 0,14 policías por cada mil habitantes, cuando la ley obliga que sea, como mínimo, de 1,5", ha defendido. Asimismo, ha relatado que el día que más habrá será el jueves 25. En el primer turno serán 88 agentes y, aún así, la media se quedará en 0,27, ha apuntado.

El edil del PSOE ha insistido en que "el responsable de todo esto es el alcalde de Córdoba porque no ha sido capaz de pagar la productividad a los agentes. No están pidiendo nada que no sea suyo, es lo que han trabajado. Llevan meses exigiéndolo". "Ésta es la realidad del mandato del señor Bellido: sin presupuesto, con su segunda teniente de alcalde y su coordinador general llamados a declarar por el juez en el caso Infraestructuras. Mientras, él se va a Madrid a echarse una foto en la Feria Internacional de Defensa para decir que ha conseguido la Base Logística. Tiene que presumir de un logro que no es suyo porque no tiene proyectos propios. El gobierno de España es el que realmente ha resuelto la papeleta en esta ciudad", ha concluido.