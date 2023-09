El PSOE de Córdoba reclama que se dote de medios la Oficina de Territorio

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido al alcalde, José María Bellido, que dote de medios materiales y humanos a la Oficina del Territorio, "que lleva más de un año en funcionamiento sin contar con la dotación de recursos necesarios para desarrollar su labor".

Hurtado, que ha mantenido una reunión con propietarios de parcelas de El Higuerón, ha recibido la petición de ayuda de quienes quieren regularizar su situación o conseguir la dotación de servicios básicos aprovechando el marco autonómico de la Ley de Impulso de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista). Para ello, ha explicado, requieren que la Oficina del Territorio les asesore y les ayude a la formulación de los planes especiales y de la constitución de las Juntas de Colaboración.

Sin embargo, el edil del PSOE ha criticado que en julio del pasado año se reuniera el entonces presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, con vecinos y representantes de las parcelaciones ilegales, "a quienes les anunció la solución a la dotación de servicios básicos a sus parcelas tras la aprobación de la ley y el reglamento de la Junta de Andalucía y con la creación de la Oficina del Territorio, pero, ha lamentado, "todo ha quedado, hasta ahora, en expectativas frustradas".

Hurtado también ha reprochado que van a cumplirse dos años desde la aprobación de la Lista "y nada se ha avanzado aún". "No se han podido crear las Juntas de Colaboración que exige la ley porque la Junta de Andalucía no ha determinado el tipo de estatutos y condiciones que deben cumplir. Al no constituirse ninguna Junta de Colaboración, tampoco se ha podido hacer ningún plan especial, que es el instrumento necesario que establece la Lista para poder dotar de servicios básicos a las parcelaciones ilegales", ha explicado.

De las 120 parcelaciones irregulares, con unas 11.000 viviendas y donde viven unas 40.000 personas, "ninguna ha conseguido avanzar nada para que se les dote de servicios básicos, después de casi dos años que lleva en vigor la Lista", ha detallado el socialista.

Para Hurtado, "con razón los vecinos se sienten engañados y el desánimo cunde cada día más entre ellos, ya que estas familias llevan dedicado mucho tiempo y dinero para tratar de avanzar, pero todo con lo que se han encontrado son trabas, desinformación y falta de colaboración".

El portavoz socialista ha insistido en que la Oficina del Territorio es "esencial para avanzar en el desarrollo de la Lista, pero la oficina requiere de muchos más medios materiales y humanos de los que dispone en la actualidad".