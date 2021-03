El PSOE de Córdoba denuncia que el proyecto de presupuesto municipal incluye "más subvenciones a dedo"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Ambrosio, ha denunciado que los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba de este año siguen sin aprobarse y ha señalado que por este motivo se han perdido ya 750 oportunidades de empleo.

Ambrosio ha advertido de que estas cuentas "no entrarán en vigor hasta al menos el mes de mayo, por lo que "son unas cuentas totalmente irreales porque no hay tiempo material ni agilidad para ejecutarlas". En esta línea ha vaticinado que, por segundo año, "van a hacer lo mismo, prometer actuaciones, poner excusas y no realizarlas".

Así, ha recordado que desde el equipo de gobierno municipal "se han dejado casi la mitad del presupuesto de 2020 y han ahorrado 31,3 millones de euros". También ha recordado que hay proyectos que no arrancan como el recinto ferial "que no se ha ejecutado nada de los 800.000 que estaban presupuestados" o la Ciudad de los niños y las niñas, con una ejecución de sólo 7,86 %.

En su intervención, la que fuera alcaldesa de Córdoba por el PSOE ha calificado como "claramente insuficientes" las partidas para Servicios Sociales, además de que no respetan el incremento que se pactó por todos los grupos políticos de un 9%. "Es difícil de entender esta política tan cicatera con los Servicios Sociales, con la respuesta a la familias más vulnerables en una crisis que ya dura un año y que se prolongará un tiempo más", ha criticado.

También sobre la respuesta a la pandemia, para Ambrosio "estas cuentas carecen de un impulso a la generación de actividad económica y empleo que deberían incluir" y, por ejemplo, el incremento de 250.000 euros de para el Instituto e Desarrollo Económico "es insuficiente".

La portavoz del PSOE ha aludido al incremento de subvenciones nominativas, esto es, de las "subvenciones a dedo, que van ya por 3,8 millones de euros, el 53 % del total". Y como ejemplo, ha citado la Delegación de Juventud, que pasa de tener 171.000 euros a 276.0000 en subvenciones y todas exclusivamente de carácter nominal "decididas por la delegada de juventud".

Respecto al apoyo que necesita el gobierno municipal para aprobar estas cuentas, Ambrosio ha aclarado que la oposición no ha conocido ni una línea de estas cuentas hasta el pasado viernes, ni siquiera la operación de 25 millones para la base logística militar.

Por todo ello, ha concluido que "por desgracia, la incapacidad de este gobierno nos va a llevar a cometer los mismos errores que en 2020: un presupuesto que se va a quedar en el banco, un presupuesto con las inversiones sin ejecutar y con una respuesta muy mejorable a las familias, empresas y autónomos que, un año después, siguen esperando mucho más de este Ayuntamiento".