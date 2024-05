El PSOE de Córdoba pide un informe del impacto económico de la suspensión del espectáculo nocturno del Alcázar

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha denunciado que el equipo de gobierno local "mantiene secuestrado el Alcázar de los Reyes Cristianos con un espectáculo nocturno que no funciona y que en dos años de contrato ha prestado servicio menos de cinco meses y con una licencia provisional", al tiempo que ha exigido "la valoración del impacto económico negativo en rentas y empleo por la suspensión del espectáculo Naturaleza Encendida: Raíces".

González ha recordado que este mes de mayo se cumplen dos años desde que el Ayuntamiento de Córdoba formalizara el contrato de servicio para el diseño, producción, desarrollo, gestión, asistencia técnica y puesta en marcha del espectáculo de imagen, luz y sonido del Alcázar con la UTE Cirque-Eolo Naturaleza Encendida, con un contrato que cuenta con un canon anual de 102.149,01 euros, que fijaba la oferta de 4 pases diarios en temporada alta y dos pases diarios en temporada baja.

"La realidad de hoy es que no hay un solo pase al día ni se paga canon alguno al Ayuntamiento, según nos ha confirmado el delegado de Turismo al preguntarle en comisión, y que por no haber, no hay ni publicidad del evento en la web de la empresa, donde sí aparecen otras siete ciudades", ha detallado la edil, que ha señalado que en cambio que en la web del Imtur se puede leer "cerrado temporalmente por obras de mejora".

La edil socialista ha informado de que la empresa adjudicataria tiene licencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo, con el visto bueno de la Junta de Andalucía, para iniciar las obras necesarias desde el pasado mes de octubre, pero "todo sigue parado".

"Tras meses preguntando regularmente tanto en el Imtur, en comisión y en el propio Pleno recibiendo siempre la misma respuesta, que todo está en el tejado de la empresa adjudicataria, no podemos llegar a entender que el alcalde siga esperando ¿a qué?", ha criticado González, quien ha insistido en que mientras el espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos sigue cerrado, la empresa adjudicataria sí lo ha puesto en marcha en la ciudad vecina de Sevilla.

Por ello, se ha preguntado que "¿dónde está la herramienta muy poderosa para el aumento de las pernoctaciones y la consolidación de la oferta nocturna de ocio y cultural cordobesa que nos decía la señora Albás, y que además era objetivo primordial para nosotros para consolidar a Córdoba como destino turístico preferente?".

González ha indicado que "también se sigue esperando el negocio para las 21 empresas locales que iban a participar de alguna forma y los más de 65 nuevos puestos de trabajos directos que nos dijeron ser crearían... Todo son mentiras, chapuzas y desidia".

Ante todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista se pide que se elabore un estudio que valore el impacto económico negativo en rentas y empleo por la suspensión del espectáculo Naturaleza Encendida: Raíces desde junio de 2023.

"Para esta ciudad, poder tener un aliciente para aumentar las pernoctaciones es vital y no podemos seguir esperando a que la empresa decida si empieza o no. Hace falta conocer los datos del lucro cesante que el sector turístico privado de la ciudad está sufriendo por esta situación mantenida durante demasiado tiempo y sin que haya fecha cierta de puesta en marcha", ha añadido.

La concejal ha añadido que "cuando se pregunta al delegado de turismo, Daniel García Ibarrola, todo son evasivas. O se pone en marcha inmediatamente o habrá que resolver el contrato y plantear una nueva licitación que sí se ajuste a la realidad de nuestro BIC Alcázar de los Reyes Cristianos para así poder salir de este estado de letargo".