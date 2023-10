El PSOE denuncia que solo se han pagado 16 Bonos de Alquiler Joven de los 1.700 solicitados en Córdoba

La puerta de la Delegación de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Córdoba ha sido el foco este lunes 9 de octubre del inicio de la manifestación contra el impago del Bono Alquiler Joven. Un acto al que han acudido dos decenas de jóvenes y políticos de la oposición al gobierno de la Junta de Andalucía, con el objetivo de dar voz a la Plataforma de Afectados por el Bono y exigir "una solución a uno de la mayores problemas de España".

Así lo ha explicado la parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba, Isabel Ambrosio, quien ha denunciado que "desde mayo de 2022 no se han entregado los 68,4 millones de euros para abonar en estos bonos de alquiler joven" entregados por el Gobierno central. En concreto, son 17.000 las solicitudes que ha recibido la Junta de Andalucía en todo el territorio y tan solo ha gestionado 8.500, habiendo dinero para 14.000 bonos.

En Córdoba, ha denunciado Ambrosio, la Junta tan solo ha pagado 16 solicitudes de las 1.700 realizadas por los jóvenes de la provincia. Cada bono supone una ayuda de 240 euros mensuales durante los meses de 2022 y 2023, pero debe ser concedida "antes de dos meses y medio", pues la solicitud concluye el próximo 31 de diciembre y, tal y como ha precisado la también exalcaldesa de Córdoba, "la Junta está paralizada y no propone ni una sola medida para ayudar a la vivienda mientras que los jóvenes cada vez tienen más dificultades para acceder a ella".

A su juicio, el presidenta de la Junta, Juanma Moreno "no ha tenido ni una sola propuesta en uno de los principales problemas de Andalucía y la Junta, ante tanto retraso, solo les ha pedido a los jóvenes perdón y paciencia porque no tiene capacidad para resolver la desigualdad en los territorios, ya que en el resto de comunidades autónomas no tienen este problema". Además, ha lamentado que muchos de los jóvenes andaluces "han tenido que volver a casa de sus padres porque no reciben estas ayudas".

El secretario general de Juventudes Socialistas de Córdoba, José Manuel Reifs, por su parte, ha criticado que la Junta de Andalucía "se está riendo de los jóvenes", porque en Córdoba "ha entregado menos del 1% de los bonos". "No es normal que no estén resueltas estas ayudas tan importantes, muestra de que no hacen ningún tipo de política por los jóvenes y que guardan en un cajón las que llegan por parte del Gobierno de Pedro Sánchez", ha añadido Reifs.

Por su parte, el parlamentario de Por Andalucía en Córdoba, José Manuel Jurado, también ha estado presente en la movilización para exigir "un planteamiento" a un Gobierno andaluz que "salió a pedir disculpas primero y luego a echar la culpa al Gobierno central cuando Andalucía y Madrid son las únicas comunidades autónomas que faltan por pagar los bonos, ambas dirigidas por el PP".

Los afectados denuncian una "nefasta gestión de la Junta"

Una de las jóvenes que sufren este retraso en el pago de los bonos es Liliana Aguero, de 33 años, que lo solicitó el 15 de noviembre del año pasado y sigue en espera. Esta joven residente en Córdoba ha denunciado durante la protesta "la nefasta gestión de la Junta", su "falta de trasparencia y datos reales" y su "falta de empatía".

La también coordinadora de la Plataforma de Afectados por el Bono de Córdoba ha explicado que lleva 11 meses insistiendo sobre el estado del expediente de su solicitud del bono y que la semana pasada recibió una resolución verbal de que su petición había sido "desestimada" porque no cumplía el requisito de residencia legal en España, algo que ha negado señalando que es "una excusa absurda" porque lleva dos años como "residente no comunitaria en España".

"Los jóvenes hemos expuesto nuestras demandas y nos las han negado. Tenemos miedo de que se cumplan los plazos y nos han negado que eso vaya a ocurrir, el que nos quedemos finalmente sin dinero. La realidad es que el 60% de los expedientes andaluces no están resueltos por la Junta y sus datos no se corresponden a las 11.000 solicitudes que dicen tener, porque son 17.000 solicitudes y solo un 15% se han pagado", ha recalcado la afectada Liliana Aguero, quien ha confirmado que se ha visto obligada a pedir un crédito ante la falta de esta ayuda en tramitación.