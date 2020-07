El PSOE pide a Bellido que reclame a la Junta más inversiones para Córdoba

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha pedido al alcalde, José María Bellido, que negocie con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la inclusión de una serie de propuestas en los presupuestos autonómicos de 2021 para la capital cordobesa y que mejore las inversiones autonómicas.

Se trata de una serie de medidas que el PSOE presentará a través de una moción en el pleno del Ayuntamiento que se celebrará la próxima semana en Capitulares, en la que asegura que es "necesario un fuerte incremento en el anexo de inversiones para la provincia de Córdoba respecto a los presupuestos 2020 donde Córdoba era la penúltima provincia en inversión con 134 millones de euros".

La conexión de la Carretera de Palma del Río con el Aeropuerto o las estaciones de cercanías, el Museo de Bellas Artes, la salida de la autovía en Las Quemadas o las nuevas comisarías son algunas de las propuestas que la excaldesa aspira a que se incluyan en los presupuestos autonómicos de 2021, a los que se suman la mejora de la actividad económica con planes específicos, especialmente en los barrios más desfavorecidos de la capital, como el Distrito Sur, Las Palmeras o Las Moreras.

A estas propuestas, Ambrosio ha sumado iniciativas como reimpulsar el consorcio de Escuela de Hostelería o la reforma de equipamientos propuestas para Miraflores, el desarrollo de Córdoba Logística, los proyectos de ampliación del Hospital Universitario Reina Sofía y los centros de salud de Alcolea y Villarrubia, así como las mejoras en climatización de los colegios.

Para Ambrosio, es necesario que Bellido consiga "un compromiso claro para que estas partidas se contemplen en el presupuesto de la Junta del año que viene" y, para ello, he ha recomendado que lleve ante el presidente de la Junta una "actitud valiente y responsable porque no puede dejar pasar esta oportunidad".

"Sabiendo que la Junta está redactando el borrador del presupuesto de 2021 es el momento de dejar claro cuáles son las necesidades de la ciudad y me gustaría que las encabezara el alcalde para reclamar las inversiones que necesita Córdoba", ha insistido.

Ambrosio ha indicado también que Bellido "tiene que asumir que en el papel de alcalde hay que servir a los intereses de la ciudad y no a los del partido porque no todo vale cuando se llega al cargo" y he ha pedido que "no sea blando ni olvidadizo".